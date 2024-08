Pistorius ist ein Angstmacher

Der folgende Standpunkt wurde von F. Klinkhammer und V. Bräutigam geschrieben: "… und Angst ist ein Gehirntöter – Der Bannerträger vieler kriegslüsterner Ostlandreiter in Regierung und Opposition will es nicht wissen: Russland ist nicht unser Feind. „Die manische Fixierung auf ‚Sicherheit‘ hat zu einer lähmenden Kultur der Angst geführt. Sie verzerrt die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen der Gesellschaft.“ (1) Gleichfalls gesichert ist, dass Angst schnell in Aggressivität umschlägt.(2) Für Deutschland gilt das allemal. In seinem Angstklima funktionieren die Massenmedien als Verstärker. Sie verklappen(3) die staatliche Propaganda-Dünnsäure als Nachrichten im Publikum."

Beide weiter: "79 Jahre nach der letzten deutschen Katastrophe locken sie damit die Russenhasser, Militaristen und unverbesserlichen Kriegstreiber wieder aus ihren Löchern. Und die machen sich die weitverbreitete zeitgeschichtliche Unkenntnis und Unfähigkeit zu politischer Analyse(4) zunutze...[weiterlesen]

Quelle: apolut von F. Klinkhammer und V. Bräutigam