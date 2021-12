Die Zentralbanken am Tropf des digital-finanziellen Komplexes

Ernst Wolff schrieb den folgenden Kommentar: "Ein Gespenst geht um in der Welt – das Gespenst der Inflation. In Deutschland stieg sie offiziellen Angaben zufolge im November auf 5,2 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit 30 Jahren, in den USA sogar auf 6,8 Prozent und damit auf einen seit fast vierzig Jahren nicht erreichten Wert."

Wolff weiter: "Da allgemein bekannt ist, dass diese Zahlen auf Grund der Zusammensetzung der Warenkörbe, mit denen die Inflation gemessen wird, weit unter dem wahren Wert liegen, geraten die Zentralbanken immer stärker ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Die Mehrzahl der Menschen glaubt nämlich immer noch, dass die Zentralbanken die Inflation mittels ihrer Geldpolitik beeinflussen können....[weiterlesen] Quelle: apolut von Ernst Wolff