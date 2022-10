Elitenstrudel, verlorene Wähler und unsere Anwälte

Der folgende Standpunkt wurde von Nadine Strotmann, Hermann Ploppa und Hendrik Sodenkamp geschrieben: "Drei Einblicke in die 106. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. I. Im Strudel der »Eliten«: Nordstream 1 und 2 wurden innerhalb von 24 Stunden lahmgelegt, die deutsche Wirtschaft und Privathaushalte kollabieren unter den explodierenden Energiepreisen und als Sahnehäubchen auf dem Haufen Mist kehrt die Coronapest mit ihren evidenzbefreiten Maßnahmen zurück. Rette sich wer kann!"

Alle 3 weiter: "War es das für alle Zeit mit dem Erdgas aus Russland? Nachdem drei Lecks an den Pipelines in der Ostsee gesichtet wurden, kommen laut Tagesschau immer mehr Länder zu der Einschätzung, »dass die Lecks an den Nord-Stream-Pipelines durch einen vorsätzlichen Angriff entstanden sind.« (Die Versorgungsleitungen wurden vom Tiefen Staat der USA mit Unterwasserdrohnen gesprengt, siehe Seite 11 der vorliegenden Ausgabe DW106 sowie das Journalistenportal Apolut.net, red.) ....[weiterlesen]

Quelle: apolut von Nadine Strotmann, Hermann Ploppa und Hendrik Sodenkamp