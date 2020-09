Das Leben in der Nach-Covid Welt - eine Geschichte der Freiheit

Es wäre natürlich schön gewesen, wenn die Schreckensherrschaft ohne weiteres Töten hätte beendet werden können. Aber selbst in der heutigen Zeit, in der man gesehen hat, wie diese "Menschen" sich daran erfreuen, Tausende ihrer Zeitgenossen zu ermorden und planen, eine große Vielzahl weiterer zu töten, ist es schwierig, die Wut und den Zorn, die viele empfanden, zu kontrollieren.

Die wenigen, die sich dem Bösen so sehr hingegeben hatten, dass sie nichts weiter als ein offener Kanal für dämonische Kräfte wurden, hätten, wie ich meine, einfach ausgelöscht werden sollen, um zu verhindern, dass diese ansonsten leeren Körper weiter dazu benutzt werden, der Menschheit zu schaden. Viele der anderen hatten sich jedoch für das Versprechen, sie reich und mächtig zu machen, einfach hingegeben. Sie waren natürlich nicht weit genug entwickelt, um die Frage zu stellen: „Hat der Teufel jemals ein Versprechen gehalten?“ Nichtsdestotrotz wäre es möglich gewesen, ihnen zumindest teilweise dabei zu helfen, den Schaden, den sie sich selbst zugefügt hatten, zu verarbeiten, so dass ihre karmische Last in ihren folgenden Inkarnationen geringer gewesen wäre.

Wie dem auch sei, es ist Sache derer, die Rache genommen haben, ihre Handlungen zu untersuchen und ein Gleichgewicht zu finden und Vergebung zu akzeptieren.

Ich glaube nicht, dass es irgendein Ereignis gibt, auf das man hinweisen und wozu man sagen könnte: „Das ist es, was den Aufstand ausgelöst hat“. Meiner Meinung nach war es vielmehr "der letzte Tropfen...".

Griechenland war, wie wir wissen, das erste Land, das es zu einem Verbrechen machte, die Wahrheit über die Plandemie und das nicht existierende "Virus" zu sagen. Dieses Land war absichtlich den Bankiers für seine Existenz völlig ausgeliefert, und so hatte die Regierung keine andere Wahl. In der typisch griechischen Art und Weise wurde jedoch niemand strafrechtlich verfolgt, bis Merkel ihre "Sturmtruppen" schickte.

Selbst als Google seine Nutzungsbedingungen änderte, um jegliche Erwähnung der Wahrheit zu verbieten, "knurrte der Hund, aber er biss nicht".

War es die fast täglich wachsende Arroganz derjenigen, die die Plandemie leiten?

War es die enorme Sterblichkeitsrate durch die ersten Impfstoffe in Verbindung mit den mehligen Erklärungen, warum wir "zu unserer eigenen Sicherheit" solche Kosten "in Kauf nehmen" müssen?

Ich war von Anfang an mitten im Widerstand, aber selbst ich konnte es Ihnen nicht sagen.

Was ich weiß, ist, dass als die "EU-Sonderpolizei" der Bankiers, Sie wissen schon, die mit den schwarzen Visieren, damit man sie nicht identifizieren konnte, eine Gruppe von Demonstranten in Stuttgart angriff und feststellte, dass sie mehr abgebissen hatten, als sie kauen konnten, da kochte der Topf über.

Die meisten der echten Polizisten und des Militärs waren natürlich dabei, sonst hätte der Aufstand keinen Erfolg gehabt. Es war die arrogante Dummheit von Merkel & Co. zu glauben, dass jeder Befehle befolgen würde, um sich selbst ins Verderben zu stürzen, die ihnen zum Verhängnis wurde.

Man konnte natürlich nicht wissen, wer am wütendsten war - diejenigen, deren Familienmitglieder wegen Merkels Ergreifung der diktatorischen Mächte gestorben waren, diejenigen, deren Lebensgrundlage zerstört worden war, oder diejenigen, die sie mit ihrer sinnlosen Maskierung und Trennung gedemütigt hatte. Sie hätte es wissen müssen: Die Geschichte zeigt uns mit aller Deutlichkeit, dass Diktaturen nie langlebig sind und diejenigen, die darauf angewiesen sind, alle anderen "zweitklassigen" Menschen am schnellsten zusammenbrechen zu lassen. Vielleicht glaubte sie, dass das deutsche Volk immer noch bedingungslosen Gehorsam zeigen würde und hatte nicht bemerkt, wie sich die Dinge seit 1945 verändert hatten. Wie auch immer, das war der Grund, warum ihre Diktatur so schnell zusammenbrach; sie versäumte es, dem Volk irgendeinen Grund zu bieten, sie zu unterstützen. Sie, ihre Kumpanen und diejenigen, die ihr Befehle gaben, waren die Einzigen, die davon profitierten, und alle anderen mussten bis an ihr Lebensende dafür bezahlen.

So begann der Aufstand. Die meisten ergaben sich sofort, sonst wäre die Zahl der Toten viel höher gewesen. Das Bild von Merkel, wie sie auf den Stufen des Bundestages steht und den Menschen im Glauben, dass sie dies tun würden, befiehlt, nach Hause zu gehen, ist der Moment des höchsten Wahnsinns, den keiner von uns je vergessen wird. Die verstümmelten Überreste, die danach die Stufen hinuntergerollt wurden, waren für viele eine kathartische Befreiung, und andere aus ihrem inneren Kreis, die hinter der Tür kauerten, wurden fast freundlich behandelt, als sie weggeführt wurden.

Und dann begann die Arbeit des Wiederaufbaus, in dem wir uns jetzt befinden.

Obwohl bisher noch keine klaren Entscheidungen getroffen wurden, sind sich fast alle einig, dass Folgendes erreicht werden muss:

Es muss unmöglich gemacht werden, dass eine einzelne Person oder eine Clique eine solche totale Macht erlangen kann. Das Bankwesen muss zu einem Dienstleistungssektor gemacht werden, die Zinsen müssen geächtet werden, und alle gegenwärtigen Bankschulden müssen erlassen werden. Alles Eigentum, das die Bankiers während der letzten fünf Jahrzehnte gestohlen hatten, muss an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Es muss unmöglich gemacht werden, dass eine Person oder eine kleine Gruppe große Teile der Medien kontrollieren kann. Jedes Unternehmen muss ein völlig unabhängiges Organ sein, das die volle journalistische Freiheit ausübt. Das Pharmazeutische Kartell muss aus allen Einflusspositionen entfernt und die Gesundheitsindustrie radikal reformiert werden.

Die Besteuerung muss so vereinfacht werden, dass sie unumgänglich ist, so dass sie zusammen mit den Bankenreformen zu einer sehr viel niedrigeren Besteuerung führt.

Es liegen viele Vorschläge auf dem Tisch, der populärste und vielleicht auch der praktikabelste ist die Räterepublik, in der alle Entscheidungen vom gesamten deutschen Volk getroffen werden, das sein Recht auf persönliche Souveränität ausübt, indem es an den Diskussionen und Entscheidungsprozessen in seinen Gemeinderäten teilnimmt. Die Aktion, die von der größten Zahl von Gemeinderäten unterstützt wird, ist diejenige, die durchgeführt werden soll.

Nachdem ich gesehen habe, wie viel die Merkel-Diktatur uns alle gekostet hat, und nachdem ich meinen Teil zu ihrem Sturz beigetragen habe, beabsichtige ich, mich voll und ganz für den Wiederaufbau unserer Zivilisation in einer Weise einzusetzen, die uns allen dient.

Quelle Karma Singh

Anmerkung der Redaktion:



Bei diesem Kommentar handelt es sich um die Schilderung eines fiktiven Szenarios. Die ExtremNews lehnt jegliche Selbstjustiz und eine damit verbundene Anwendung von Gewalt ab. Auch wenn unsere Redakteure, bei der Demo am 29.08.2020 in Berlin, Zeuge von brutaler Polizeigewalt bestimmter Polizeieinheiten wurde oder selbst betroffen von Polizeiwillkür und der nicht Akzeptanz von Gerichtsurteilen war, so rechtfertigt dies nicht seitens der Menschen, gemäß dem Bibelzitat "Auge um Auge, Zahn Zahn" darauf zu antworten. Alle Antworten und Aktionen im Zusammenhang mit der aktuellen weltweiten Situation müssen friedlich bleiben und auf geltendem Recht beruhen.