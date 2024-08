Man sieht den Elefant vor lauter Elefanten nicht

Der folgende Standpunkt wurde von Spok geschrieben: "Man sieht den Elefant vor lauter Elefanten nicht – oder: Wer führt aktuell die USA? In Abwandlung des bekannten Sprichworts über den Wald, der vor lauter Baumgewimmel bekanntlich leicht übersehen wird, müssen wir uns auch angesichts der historisch einmaligen Situation in den USA vor einer Präsidentenwahl verwundert die Augen reiben. Offenbar ist der Fokus der Öffentlichkeit so derart leicht zu verwirren, dass selbst Hardcore-Parteianhänger über beide Seiten des Parteigrabens hinweg nicht mehr so richtig realisieren, was gerade alles passiert ist."

Spok weiter: "Man hat den Eindruck, die olympische Eröffnungsfarce und die woken Grabenkämpfe über die Durchsetzung von femininer Gerechtigkeit durch Männer, die im Boxring vor der Weltöffentlichkeit Frauen verprügeln, reichen mittlerweile als Honigtopf, um jegliche kollektive Volksempörung zu konzentrieren, die eigentlich auf völlig anderen Ereignissen liegen sollte...[weiterlesen] Quelle: apolut von Spok