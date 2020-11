Karneval und Demokratie – sie wollen die völlige Zerstörung der zivilisierten Gesellschaft

Batseba N‘Diaye schreib den folgenden Kommentar: "300.000 Schüler werden laut Meldungen derzeit in Quarantäne eingesperrt. Menschen werden grundgesetz- und menschenrechtswidrig gegängelt und gedemütigt. Das Parlament plant, grundgesetzwidrige Gesetze zu beschließen. Gesundheitsschutz? Das Corona-Regime plant, wenn es nicht gestoppt wird, einen unumkehrbaren Totalitarismus zu errichten. Wo bleibt ein wahres Wort?"

N‘Diaye weiter: "Als größter Skandal des Tages mag die Abschaffung des Karnevals gelten. Im gemeinsamen Morgenmagazin der Propagandasender ARD und ZDF wurde am Mittwochmorgen, den 11.11. eine vermeintliche Karnevalistin übertragen, die Verständnis äußerte, dass heute, wie auch im Januar und Februar nichts gefeiert werden soll. Dabei geht es nicht um medizinischen Schutz, wie mittlerweile alle wissen sollten, die einen IQ oberhalb von Knäckebrot haben.

US-Konzerne, EU und Nato führen einen fanatischen Krieg gegen die Bevölkerung, an dessen Ende auch massenhafte Eingriffe in die Körper der Menschen stehen kann, von der New-Age-Guru und Milliardär Bill Gates seit der Finanzkrise 2008 fabuliert. Strukturell ist derzeit die größte Bedrohung für die Menschlichkeit und die Demokratie in der Bundesrepublik allerdings das Parlament. Wird es seiner Aufgabe für uns gerecht oder ist es nur noch eine „Quasselbude“, wie die Faschisten es nannten und das Corona-Regime es will? ...[weiterlesen]



Quelle: KenFM von Batseba N‘Diaye