Grüne Puritaner schlagen wieder zu: Waffen und Krieg „toll“, aber blanker Busen und Indianer „No-Go“

Die Verbotswahn der Ökomarxisten, auch bekannt als Grüne Partei, schlägt wieder voll zu. Während man ohne mit der Wimper zu zucken schweres Kriegsgerät an ein im Krieg befindliches Land liefert, Deutschland damit selbst zur Kriegspartei erklärt und schulterzuckend eine atomare Eskalation in Europa riskiert, brüskiert man sich im deutschen Stuttgart über „sexistische und rassistische“ Schaustellerbuden. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "BILD".

Weiter berichtet das Magazin: "Blanker Busen und Indianer treiben Grüne zur Weißglut Ganz im Sinne der „neuen Deutschen“ aus dem Morgenland und ihrer kulturellen Gepflogenheiten (oder Forderungen), wollen die Stuttgarter Grünen nämlich keine blanken Busen oder „stereotype Frauen“ auf den Buden der Schausteller, die auf dem Wasen ausstellen, sehen. In einem Antrag fordern die grünen Stadträte daher die „sofortige Entfernung aller diskriminierenden Abbildungen an den Ständen des Stuttgarter Frühlingsfests“. So etwa eine abgebildete Indianerin, eine orientalische Tänzerin und andere, leichtbkleidete und humoristisch dargestellte Damen. Nun muss ein eigenes Verhandlungstreffen zwischen Schaustellerverband Südwest Stuttgart und der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat stattfinden, um das wohl dringlichste Problem Deutschlands aus der Welt zu schaffen." Datenbasis: BILD Quelle: Unser Mitteleuropa