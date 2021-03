AfD: „Die Dritte Welt bei uns“

Die AfD hat früher erkannt und gewarnt, zu welcher Entwicklung das aktuelle Politikversagen führen wird – jetzt gilt es daran zu arbeiten, die düstere Prognose von Demographie-Forscher Herwig Birg zu verhindern: „Deutschland wird verarmen. 90 Prozent der Migranten sind sehr schlecht ausgebildet, verdienen unterdurchschnittlich. Somit verringert sich rechnerisch das Pro-Kopf-Einkommen.

Zugleich werden die Zuwanderer bereits in wenigen Jahren die Mehrheit der unter 40-Jährigen in den deutschen Großstädten stellen. Durch Geburtenüberschuss und weitere Migration wächst diese Population rasch. Bei uns breitet sich eine Dritte Welt aus mit fatalen Folgen für Wirtschaft und öffentliche Finanzen. Die Produktivität steigt nur noch schwach. Deutschland wird aus demographischen Gründen volkswirtschaftlich zurückfallen. Einwanderung ist keine Dauerlösung.“

Wie wir das schaffen wollen: Die Lösung des Problems liegt auch nach Herwig Birg in unserer Geburtenrate. Die AfD setzt sich seit langem intensiv für die Förderung von Familien ein. So sollen Eltern für jedes Kind 20.000 € an Beiträgen zur Rentenversicherung aus Steuermitteln erstattet bekommen.

Datenbasis: FOCUS

Quelle: AfD Deutschland