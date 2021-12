AfD: Unfassbare autoritäre Gedanken von Olaf Scholz: „Keine roten Linien mehr!“

Nach dem verheerenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Corona-Maßnahmen lässt der mutmaßlich baldige SPD-Kanzler alle Hemmungen fallen. Bei Twitter lässt er unfassbare Worte verlauten, die an totalitäre Gruselbücher von „1984“ bis „Schöne neue Welt“ erinnern: „Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei all dem, was zu tun ist. Es gibt nichts, was wir ausschließen. Das kann man während einer #Pandemie nicht machen. Der Schutz der Gesundheit der Bürger steht über allem.“

Weiter schreibt die AfD: Der letzte Satz lässt aufhorchen, denn die Geschichte zeigt: Wenn ein politisches Ziel bedingungslos „über alles“ gestellt wird, dann wird es nicht selten brandgefährlich, autoritär und totalitär. Dass es für Scholz „keine roten Linien“ mehr gibt, raubt einem ebenfalls den Atem: Wo wurde diese Linie gezogen? Ist die Menschenwürde für ihn nur sentimentaler Schnee von gestern? Es ist erschreckend, was für ein politisches Personal an der Spitze unseres Landes steht! Der Twitter-Kommentar von Olaf Scholz. Quelle: AfD Deutschland