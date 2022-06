Besitzlos glücklich?

Der folgende Standpunkt wurde von Erich Hambach geschrieben: "Ein aktueller Überblick zu bereits existierenden Gesetzen, die eine umfassende Enteignung möglich machen. Lastenausgleich, Vermögensabgabe und drastische Beschränkungen der Grundrechte sind bereits Realität oder stehen mit Fixtermin 01.01.2024 unmittelbar bevor. Dabei hat „Vater“ Staat leider nicht nur die Immobilien im Fokus."

Hambach weiter: "Ein Ring, sie zu knechten,

sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben

und ewig zu binden.

(J.R.R. Tolkien)

Die Folterinstrumente des Staates gegen die Vermögen der Bürger sind inzwischen breit gefächert. Gut vorbereitete Regelungen, die zahlreich schon jetzt in Kraft sind und weitere, welche im Bedarfsfall jederzeit aktiviert werden können, erscheinen dem kritischen und wachen Beobachter wie eine Einbahnstraße in eine dystopische Zukunft. Eine Art vorgezeichneter „Highway to Hell“.

Diese Vorstellung wird zudem durch die jüngst beschlossenen aktuellen Krisen- bzw. Notstandsgesetze (nicht nur) in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu einer erschreckend realen Gefahr. Beispielhaft erwähnen möchte ich hier das in Spanien bereits in 2021 in Kraft getretene neue “nationale Sicherheitsgesetz” (Ley de Seguridad Nacional). Dazu später mehr. ...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Erich Hambach