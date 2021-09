Der Weg der Welt

Für viele ist der gegenwärtige "Weltnotstand" über den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt hinausgegangen. Was ihn weiter antreibt, sind natürlich nicht irgendwelche Fakten, sondern der Glaube an angebliche "Fakten", die es einfach nicht gibt. Einer davon ist der Glaube, dass Menschen, die sich nicht "impfen" lassen, dadurch in der Lage sind, mir eine grausame Krankheit zu verpassen, doch egal, wie man das betrachtet, es ist offensichtlicher Unsinn.

"Wie kommt es", fragen wir, bekommen aber keine Antwort, "dass mehr als 90% derjenigen, die sich mit "Varianten" und "Mutationen" "infizieren", genau diejenigen sind, die sich "impfen" ließen?"

Wenn wir den offiziellen Zahlen Glauben schenken sollen, haben die "Impfstoffe" bereits mehr als doppelt so viele Menschen getötet, als die, die, wie behauptet wird, durch "Covid-19" getötet wurden. Tatsächlich deuten die wenigen realen Beweise, die wir haben, darauf hin, dass das Verhältnis von Impfstoff- zu Covid-19-Todesfällen durchaus im Bereich von Hunderten zu eins liegen könnte.

Die Beweise für Covid-19-Todesfälle sind so vage und lückenhaft, dass es nach einer Antwort auf die Frage schreit: "Wo sind die Leichen?" Die weltweiten Todesraten (aller Ursachen) für 2019 und 2020, auf drei Dezimalstellen genau, sind absolut identisch! Auch die Bestattungs- und Einäscherungsraten weisen keine Steigerungen auf. 2020 und 2021 werden sich diese Trends fortsetzen. Also stellen wir wieder die Frage: WO SIND DIE LEICHEN? Immer wieder hören wir: "Ich weiß, dass Covid-19 real ist, weil mein (Verwandter / der Verwandte eines Freundes) daran gestorben ist."

Aber WISSEN Sie das? Woher "wissen" Sie das? Ist es, weil irgendein Bürokrat Ihnen das gesagt hat oder haben Sie selbst eine Autopsie durchgeführt? Sind Sie in der Lage, zwischen Covid-19 und der Grippe zu unterscheiden? Ist Ihnen überhaupt bewusst, dass die Symptome, der Verlauf, die Prognose und die Morbidität von "Covid-19" und der Grippe absolut identisch sind? Sind Sie im Besitz von Beweisen, dass es einen Unterschied zwischen der Grippe und "Covid-19" gibt? Wenn ja, dann sind Sie vielleicht einzigartig, denn wir haben nach solchen Beweisen gesucht, aber sie nicht finden können! Die Geschichte lehrt uns, dass bis auf wenige Ausnahmen alle von Menschenhand verursachten Katastrophen die Auswirkungen von Massenglauben waren, der keine Grundlage in den Fakten hat. Kontrolliere den Glauben und man kontrolliert die Menschheit! Das ist der Grund, warum Rockefeller und seine Freunde seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eine solche Anstrengung unternommen haben, um die Kontrolle über die Presse zu erlangen, dass sie jetzt mehr als 95% davon besitzen. Dies hat zur Folge, dass die Propaganda, die den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, auch heute noch viel weniger Akzeptanz findet als die, die den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Die geworfene Münze dreht sich in der Luft und das Gesicht der Wahrheit kommt immer öfter ans Licht. Obwohl der Glaube an das Covid-19-Märchen immer noch sehr weit verbreitet ist, übersteigt die Zahl der Experten in allen Aspekten dieser so genannten "Pandemie" die Millionen und wächst täglich, die jetzt sagen: "Moment mal, hier stimmt etwas nicht." Im Moment haben wir die Situation, dass viele Länder alle "Covid-19"-Beschränkungen aufheben, während andere, wie z.B. Deutschland, versuchen, sich vom Rest der Welt abzuschotten. Wo ist der wissenschaftliche Konsens, fragen wir? Gibt es überhaupt wissenschaftliche Belege für die Behauptung einer "Pandemie"? Quelle: Kommentar von Karma Singh