Das Coronavirus Modell 2019-nCoV - Wer ist der Superspreader?

Ja, die Tücken der Globalisierung. Der vorgestern bestätigte erste Verdachtsfall in Deutschland fand seinen Ursprung durch die Anreise einer Chinesin zu einem Fortbildungs-Seminar einer weltweit agierenden Firma aus Bayern. Die Firma informiert auf ihrer Seite, Zitat: Webasto ist global mit mehr als 50 Standorten - davon über 30 Produktionsstandorten –gut vertreten. Weltweit sind wir nah bei unseren Kunden.

Weltweit entwickelt sich nun langsam die Reise des aktuell grassierenden Coronavirus, namens 2019-nCoV. Angesteckt hatte sich die Seminarteilnehmerin bei ihren Eltern, die wiederum wohnhaft sind in der Ursprungsregion Wuhan, China (1). Die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, wurde in Bezug dieses Virus am 25.01. beim Imperial College London auf 2,6 festgelegt (2). Im Falle des bayerischen Infizierten liegt sie inzwischen bei 3. Zwei Verdachtsfälle von Personen in Berlin erwiesen sich als unbegründet.

Es gibt neue in Brandenburg und Sachsen-Anhalt.Der Begriff Superspreader bezieht sich aktuell eher auf die Presse, als auf potentielle Virenträger, sprich Menschen. Nicht verwunderlich werden doch im Hause Springer die Redakteure bei der Hauspostille für Pöbeln und Panik seit Tagen jubeln, bei absehbaren Titelüberschriften. Am Dienstag klang das schon mal so, Zitat: Bundeswehr rettet Deutsche aus Seuchen-Gebiet. Diese Rettung verzögert sich zwar immer noch, aber als Schlagzeile sah das schon mal sehr gut aus.Im gestrigen ZDF-Morgenmagazin war das Coronavirus und seine Verbreitung das Top-Thema. Der Bundesgesundheitsminister formulierte eingeladen jedoch Bedenken hinsichtlich einer anderen Verbreitung, der von Verschwörungstheorien (3). Beim Sender RTL mochte er dann etwas präzisieren, Zitat: "Verschwörungstheorien machen mir Sorge“.

"Das ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil gerade in sozialen Medien viele mit eigenen Interessen unterwegs sind und Bürgerinnen und Bürger verunsichern wollen." Spahn appelliert daher an alle, sich ausschließlich auf offiziellen Seiten zu informieren (4). Aufschlussreich nicht wahr, dass Spahn ein Problem sieht, also hat, bei den Menschen, die eigene Erkenntnisse, resultierend aus differenten Gedanken formulieren und nicht die Vorgaben, ausgehend von Politik und staatlichen Sendern stillschweigend hin- oder übernehmen…





