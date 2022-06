Saarländer tanken am billigsten Diesel in Bremen knapp zwölf Cent teurer als im Saarland

Autofahrer, die in Bremen Diesel-Kraftstoff tanken, müssen derzeit für einen Liter 11,7 Cent mehr bezahlen als die Tankstellenkunden im Saarland. In der Hansestadt kostet laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern ein Liter Diesel 2,137 Euro, im Saarland 2,020 Euro. Zweitteuerstes Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern mit einem aktuellen Durchschnittspreis von 2,097 Euro je Liter Diesel.

Teuerstes Bundesland für die Fahrer von Benzin-Pkw ist laut ADAC Schleswig-Holstein. Hier kostet ein Liter Super E10 1,940 Euro. Nur unwesentlich günstiger ist Bremen mit 1,937 Euro. Am preiswertesten ist wie bei Diesel das Saarland mit 1,873 Euro je Liter. Damit beträgt die Preisdifferenz zwischen teuerstem und günstigstem Bundesland 6,7 Cent. Diesel wird während der befristeten Energiesteuersenkung weiterhin niedriger besteuert als Benzin, wenn auch nur um rund drei Cent. Demgegenüber müssen Dieselfahrer an der Tankstelle deutlich mehr bezahlen als die Fahrer von Benzin-Pkw. Auch die regionalen Preisunterschiede sind bei Diesel im Moment deutlich stärker ausgeprägt als bei Benzin. Der ADAC hat für die heutige Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von heute, 11 Uhr, dar. Quelle: ADAC (ots)