Mit eigener Anreise in den Urlaub – den Familienurlaub nach Mallorca mit dem eigenen Auto planen!

Mallorca gilt nicht ohne Grund als Deutschlands 17. Bundesland. Jährlich zieht es Hunderttausende Urlauber aus Deutschland an die Urlaubsdestination im Mittelmeer. Kann man auch mit dem eigenen Auto nach Mallorca reisen, anstatt sich in den Flieger zu setzen? Der folgende Ratgeber hält eine neue Urlaubsinspiration bereit. Hier erfährt man alles, was es bei einem Urlaub mit dem eigenen Auto nach Mallorca zu beachten gibt.

Mallorca ist für viele Urlauber aus Deutschland das reinste Paradies. Traumhafte Sandstrände, historische Burgen und Gebäude und die einzigartige Mentalität der Mallorquiner stellt die meisten Menschen den Traumurlaub schlechthin dar. Dabei muss es nicht immer eine Pauschalreise nach Mallorca sein, um auf seine Kosten zu können. Auch mit dem Auto lässt sich die Insel im Mittelmeer erreichen. Allerdings ist hierfür die richtige Vorbereitung gefragt. Wer mit der ganzen Familie in den Urlaub reisen möchte, hat bei eigener Anreise eine Menge Vorteile. Vor allem, wenn der Hund auch mit auf die Reise genommen wird, bietet es sich an die Urlaubsplanung mit dem eignen Fahrzeug zu planen. Um die Reise nach Mallorca mit dem eigenen Auto zu planen, sollte man auf ein paar wichtige Faktoren achten. So stehen hier einige hilfreiche Informationen bereit, welche bei eigener Anreise nach Mallorca berücksichtigt werden sollten.

Die Überfahrt zwischen Festland und Insel rechtzeitig buchen

Selbstverständlich sind bei einer Reise mit dem Auto nach Mallorca Urlauber auch gewisse Grenzen aufgesetzt. So kommt man nur auf die Mittelmeerinsel, wenn man sich um eine Überfahrt kümmert. Die Fährverbindungen vom spanischen Festland nach Mallorca gibt es in Valencia, Denia und Barcelona, so dass Urlauber gleich von mehreren Orten aus nach Mallorca überführt werden können. Auf einer Plattform wie zum Beispiel www.misterferry.de gelingt es heutzutage ganz unkompliziert eine Fähre nach Mallorca zu buchen. Dabei sollten Urlauber unbedingt frühzeitig die Überfahrt buchen. Wer spontan ein Ticket bei einer Reederei buchen möchte, kann unter Umständen länger warten. Demnach gilt es die Überfahrt schon frühzeitig zu planen und zu buchen. Dabei sollten Urlauber unbedingt einen zeitlichen Puffer lassen, damit eventuelle Staus nicht zum Verpassen der Fähre führen. In der Regel legt die Fähre nach Mallorca für Fahrzeughalter zweimal am Tag an verschiedenen Häfen ab. Die Überfahrt kann dabei bis zu acht Stunden dauern. In der Sommersaison stehen allerdings auch Schnellfähren zur Verfügung, mit denen sich die Überfahrtzeit halbiert.

Die günstigste Reiseroute nach Mallorca wählen

Je nach Standort in Deutschland kann die Autofahrt zu einer der Trauminseln der Deutschen mehr als zwanzig Stunden beanspruchen und Strecke von mehr als 1.500 Kilometer bedeuten. Für die Einreise nach Spanien und die Durchfahrt durch Frankreich benötigt es keine besonderen Reisedokumente oder eine Genehmigung. Doch fallen auf dem Weg nach Mallorca verschiedene Mautgebühren an. Auch diese Kosten sollten man bei der Wahl der Reiseroute unbedingt berücksichtigen. Verschiedene Routenplaner aus dem Internet können hier eine große Hilfe darstellen, um die günstigste Reiseroute zu finden.

Fazit



Eine Reise mit dem eigenen Auto nach Mallorca ist ein ganz besonderer Roadtrip für die ganze Familie. Dabei bietet es sich vor allem bei Familien mit Kleinkindern und Hund an mit dem eigenen Auto anzureisen, anstatt einen Flug zu buchen. Allerdings sollte man besonders die Überfahrt mit der Fähre nach Mallorca gut planen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, ist eine genaue Reiseplanung demnach das A und O!



