Die Weinregion der Kleinen Karpaten stellt sich vor

Unzählige Weinkeller gibt es in der Weinregion der Kleinen Karpaten, einer Kette von mehr als 30 Städten und Dörfern entlang der Ostseite der Kleinen Karpaten, von denen Pezinok (Bösing), Modra (Modern) und Svätý Jur (St. Georgen) die bekanntesten sind. In dieser Region gibt es mehr als 100 Winzer, die alle einer Tradition folgen, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Viele Orte sind für Weinliebhaber geöffnet und eine Reservierung ist nicht erforderlich. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Slovak Spectator".

Weiter berichtet das Magazin: "Um das wachsende Interesse an den Weinen kleinerer Erzeuger zu befriedigen, veranstalten die Winzer Tage der offenen Tür. Sie öffnen ihre Türen, um an Orten, die das ganze Jahr über nicht für Touristen geöffnet sind, Weine zur Verkostung anzubieten. Diese Feste der offenen Weinkeller stammen erst aus der Zeit nach der Wende, aber es gibt auch eine Reihe von Festen zur Weinlese, die so genannte Vinobranie, deren Traditionen selbst die Kommunisten nicht unterbrechen konnten. Die Kleine Karpaten-Weinstraße ist die älteste Weinstraße der Slowakei, die 1995 gegründet wurde. Das Ziel der angehörigen Winzer ist es, die Entwicklung der Region der Kleinen Karpaten zu fördern, insbesondere den Tourismus im Zusammenhang mit der Weinbautradition. Die beliebtesten Veranstaltungen sind die Tage der offenen Weinkeller im Mai und November." Datenbasis: Slovak Spectator Quelle: Unser Mitteleuropa