Stauprognose für 16. bis 18. Oktober: Im Osten beginnen die Herbstferien

Am Wochenende müssen sich Autofahrer vor allem bei schönem Wetter auf teilweise lebhaften Reiseverkehr einstellen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie der Mitte und dem Süden der Niederlande beginnen Herbstferien. In Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland dauern diese an.

Auf dem Heimweg befinden sich Autofahrer aus Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein und dem Norden der Niederlande. Hinzu dürften etliche Urlauber und Tagesausflügler kommen, die ebenfalls die Wandergebiete der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten ansteuern. Ins Ausland reisen Urlauber wegen der Corona-Pandemie dagegen nur selten. Insgesamt dürfte der Herbstreiseverkehr deswegen deutlich geringer sein als in den Vorjahren.

Für Fahrtverzögerungen könnten die vielen Herbstbaustellen sorgen. Der ADAC zählt allein auf Autobahnen mehr als 700 Baustellen. Entsprechend der Jahreszeit müssen Autofahrer jetzt wieder witterungsbedingte Behinderungen auf dem gesamten Straßennetz einkalkulieren. Vor allem Nebel schränkt die Sicht mitunter erheblich ein. Aber auch mit einem Wintereinbruch müssen Reisende um diese Jahreszeit durchaus schon rechnen. Die besonders belasteten Fernstraßen (beide Richtungen): Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee



A1 Hamburg - Bremen



A1 / A3 /A4 Kölner Ring



A2 Dortmund - Hannover



A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau



A4 Erfurt - Dresden - Görlitz



A5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel



A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg



A7 Flensburg - Hamburg



A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte



A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg



A9 Halle/Leipzig- Nürnberg - München



A10 Berliner Ring



A24 Hamburg - Berlin



A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen



A72 Leipzig - Chemnitz - Hof



A93 Kufstein - Inntaldreieck



A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen



A96 München - Lindau



A 99 Umfahrung München Wegen der andauernden Corona-Krise ist der Reiseverkehr auch in den Nachbarländern insgesamt geringer. Auf den klassischen Staurouten Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route werden Autourlauber aber dennoch nicht immer freie Fahrt haben. Wer eine Fahrt über eine der beliebten Alpenpässe plant, muss damit rechnen, dass der ein oder andere bereits aufgrund winterlicher Verhältnisse bereits gesperrt ist. An den Grenzen ist mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen. Wer aus Risikoregionen zurückkommt, muss sich auf Quarantänemaßnahmen einstellen. Quelle: ADAC (ots)