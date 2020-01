Urlaub mit dem Mietwagen in Spanien, Portugal und Polen besonders günstig

Mit einem Mietwagen sind Verbraucher bequem und individuell unterwegs. Am günstigsten ist das in Spanien: Dort kostete ein Leihwagen 2019 im Schnitt nur 17,50 Euro pro Tag. Auch in Portugal (Ø 19,82 Euro) und Polen (Ø 19,28 Euro) lagen die durchschnittlichen Tagespreise unter 20 Euro.*

Deutlich teurer waren Leihautos auf Island. Für einen Miettag wurden dort im Schnitt 58,13 Euro fällig. Mietwagenkunden zahlten auch in Kanada (Ø 44,14 Euro) und den USA (Ø 42,86 Euro) vergleichsweise hohe Tagespreise. Eine Anmietung innerhalb Deutschlands kostete 2019 im Schnitt 35,34 Euro pro Miettag und damit etwas mehr als im Durchschnitt über alle Buchungen (Ø 26,08 Euro).** Beliebte Ziele: Deutschland verdrängt Spanien von Platz eins, Mexiko und Israel erstmals in Top 20 In Deutschland wurden 2019 über CHECK24 mehr Fahrzeuge gemietet, als in jedem anderen Land. Damit verdrängt die Bundesrepublik den ewigen Spitzenreiter Spanien erstmals von Platz eins der meistgebuchten Mietwagenziele. Mexiko und Israel erreichen zum ersten Mal die Top 20. Zypern und die Schweiz sind dafür nicht mehr unter den 20 am häufigsten gebuchten Ländern. *Datengrundlage: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 im Jahr 2019 **weitere Informationen unter https://mietwagen.check24.de/reisewelt/11-guenstige-mietwagen-reiselaender Quelle: CHECK24 GmbH (ots)

