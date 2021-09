Mit dem Urlaubs-Express in die Alpen und ans Meer!

Der private Zuganbieter Train4you hat das Sommerprogramm 2022 für seine Urlaubs-Express-Züge veröffentlicht. Neben den klassischen Autoreisezugverbindungen ab Hamburg und Düsseldorf baut der UEX sein Angebot an Nachtzug-Verbindungen weiter aus. Neu im Programm ist eine exklusive direkte Nachtzugverbindung von München nach Ostseebad Binz.

"Die hohe Nachfrage nach unserem Nachtzug Basel - Ostseebad Binz im Sommer 2021 hat gezeigt, dass immer mehr Kunden die umweltfreundliche und stressfreie Bahn-Anreise in den Urlaub schätzen. Unser neuer Zug München - Ostseebad Binz verbindet die Urlaubs-Regionen im Norden und in Bayern auf ideale Weise", sagt Train4you-Geschäftsführer Niko Maedge. Mit Unterwegshalten in Augsburg, Ansbach/Nürnberg und Würzburg im Süden sowie Hamburg, Schwerin, Rostock, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Bergen auf Rügen und schließlich Binz sind viele attraktive Ziele erreichbar. Die Abfahrten erfolgen wie beim Flügelzug aus Basel jeweils Freitagabends, die Ankunft auf Rügen ist am Samstagmorgen. Die Gegenzüge starten jeweils Samstagabends auf Rügen und erreichen München, bzw. Basel am Sonntagmorgen.



Auch das Angebot an Autoreisezügen wird beim Urlaubs-Express ausgebaut. Für die beliebte Relation Verona plant das Unternehmen im nächsten Sommer mehr als 30 Abfahrten aus Hamburg und Düsseldorf. Ebenfalls erweitert werden die Urlaubs-Express-Verbindungen ab Hamburg und Düsseldorf nach Villach in Kärnten, die gern auch als "Sprungbrett" für Urlaube in Kroatien, Slowenien und Italien benutzt werden, sowie die nationalen Linien zwischen Hamburg und München bzw. Lörrach. Auf vielen Verbindungen ist zudem die Fahrradmitnahme möglich.

Die Urlaubs-Express Nacht- und Autoreisezüge führen Schlaf- und Liegewagen. Auf allen Zügen gibt es zudem ein gastronomisches Angebot. Die Startpreise bleiben im sechsten Jahr in Folge stabil. Einzelplätze im Liegewagen kosten ab 89 Euro, die Automitnahme ab 149 Euro. Buchungen sind ab sofort online unter www.urlaubs-express.de oder telefonisch unter +49 221 800 20 820 möglich.

Quelle: Train4you Vertriebs GmbH (ots)