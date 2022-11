Lieblingsplatz Wald

Raus, Ruhe und rundum Wohlfühlen. Jedem tut es gut, den Alltag hinter sich zu lassen und in der Natur so richtig abzuschalten. Ob bei ausgiebigen Spaziergängen rund um den Heilklimaort Obertal-Buhlbach oder beim Wassertreten, ob an natürlichen Kraftorten oder am Seeufer: Baiersbronn lädt zur wohlverdienten Auszeit vom dauernden Trott ein. Das Beste aber ist: Der Wald ist der perfekte Begleiter auf dem Weg zu mehr Gelassenheit. Und weil es im Nordschwarzwald schier unzählige Bäume gibt, bietet Baiersbronn beste Voraussetzungen, den Stress so schnell wie möglich zu vergessen.

Prima Klima



Wer sich entspannen möchte, muss erstmal tief durchatmen. Nicht nur Luft schnappen. Dabei hilft die reine Waldluft rund um den Heilklimaort Obertal-Buhlbach. Das überwiegend sonnige und milde Wetter wirkt positiv und stimulierend auf das Wohlbefinden, während belastende Faktoren auf das Minimale reduziert sind. Alles, was man braucht, ist festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Waldluft steckt voller präventiver und regenerativer Kraft. Sie wirkt ganzheitlich, stärkt das Immunsystem, fährt den Stressspiegel runter und macht glücklich. Am besten wird diese Kraft beim Wandern spürbar, aber auch beim Waldbaden, beim Langlaufen oder Schneespaziergängen.