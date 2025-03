Traumhafte Ägypten Rundreise mit Nilkreuzfahrt: Der ultimative Reiseführer

Der majestätische Nil, mit seinen beeindruckenden 6.850 Kilometern der längste Fluss der Welt, lädt uns zu einer unvergesslichen Ägypten Rundreise mit Nilkreuzfahrt ein. Während wir an den letzten verbliebenen Weltwundern der Antike, den Pyramiden von Gizeh, vorbeigleiten, eröffnet sich uns eine Welt voller Geschichte und Kultur.

Eine Nilkreuzfahrt zwischen Luxor und Assuan bietet dabei die perfekte Kombination aus Entspannung und Entdeckung. An Bord der komfortablen Schiffe, die zwischen 100 und 200 Gäste beherbergen, erleben wir die schönsten Seiten Ägyptens. Die besten Reisemonate von Februar bis April oder September bis November versprechen angenehme Temperaturen für unsere Ausflüge zum Tal der Könige, zum Karnak-Tempel und zu den beeindruckenden Tempeln von Abu Simbel.

Die perfekte Vorbereitung für Ihre Nilkreuzfahrt

Für unsere Nilkreuzfahrt beginnen wir mit der sorgfältigen Planung, damit wir jeden Moment dieser außergewöhnlichen Äypten Reise genießen können.

Die beste Reisezeit für Ihre Ägypten Reise

Die Jahresdurchschnittstemperatur in Assuan beträgt 25,9°C und in Luxor 24,4°C. Besonders angenehm gestaltet sich eine Nilkreuzfahrt zwischen Anfang November und Mitte März. In dieser Zeit erleben wir milde Temperaturen, die sich perfekt für unsere Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten eignen. Der Juli präsentiert sich als heißester Monat, während zwischen April und Juni die Sonne täglich zwischen 10 und 12 Stunden scheint.

Packliste für Ihre Traumreise

Für unsere Nilkreuzfahrt packen wir zweckmäßige Kleidung ein. Besonders wichtig sind:

Atmungsaktive, schulter- und kniebedeckende Kleidung



Festes Schuhwerk für Besichtigungen



Sonnenschutz (Hut, Sonnenbrille, Sonnencreme)



Leichte Jacke für klimatisierte Räume



Badekleidung für entspannte Stunden an Bord



Auf den Luxusschiffen und Premiumschiffen achten wir abends auf gepflegte Kleidung. Für das Restaurant tragen wir lange Hosen und geschlossene Schuhe. Für Damen eignen sich Kleider, Röcke oder Hosenanzüge.

Visum und Einreisebestimmungen

Für die Einreise benötigen wir einen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig sein muss. Das Visum können wir entweder vor der Reise bei einer ägyptischen Auslandsvertretung oder bei der Einreise ("Visa on arrival") beantragen. Die Gebühr beträgt 25 USD für eine einfache Einreise und 60 USD für mehrfache Einreisen.

Bei der Beantragung des Visums vor der Reise benötigen wir:

Reisepass im Original



Zwei biometrische Passfotos



Ausgefüllten Visumsantrag



28 Euro in bar (für deutsche Staatsangehörige)



Obwohl eine Einreise theoretisch auch mit Personalausweis möglich ist, empfiehlt sich die Nutzung des Reisepasses.

Bei der Einreise mit Personalausweis wird eine spezielle Einreisekarte ausgestellt, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Für unsere persönlichen Wertsachen, wie Schmuck oder Elektronik, bewahren wir die Einfuhrbestätigung in zweifacher Ausfertigung bis zur Ausreise auf. Außerdem dürfen wir bei der Ausreise maximal 1000 ägyptische Pfund mitnehmen.

Die schönsten Stationen einer Nilkreuzfahrt

Auf unserer faszinierenden Nilkreuzfahrt erwarten uns atemberaubende Stationen, die jahrtausendealte Geschichte zum Leben erwecken.

Kairo und die Pyramiden von Gizeh

Die Pyramiden von Gizeh, das einzige erhaltene der Sieben Weltwunder der Antike, beeindrucken seit über 4.500 Jahren als höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerke. Diese monumentalen Zeugen der Pharaonenzeit wurden von den Herrschern Cheops, Chephren und Menkaure über drei Generationen hinweg errichtet. Jede Pyramide bildete dabei das Zentrum eines königlichen Begräbniskomplexes, umgeben von kleineren Satellitenpyramiden für die Königinnen.

Luxor und das Tal der Könige

Im Tal der Könige, einer der bedeutendsten Kulturstätten Ägyptens, fanden die Pharaonen der 18. bis 20. Dynastie ihre letzte Ruhestätte. Die Könige des Neuen Reiches herrschten von etwa 1540 bis 1070 vor Christus. Insgesamt sind 18 Gräber für Besucher geöffnet, allerdings wechseln die zugänglichen Grabstätten alle sechs Wochen, um die empfindlichen Malereien vor zu viel Luftfeuchtigkeit zu schützen.

Assuan und der beeindruckende Staudamm

Der Assuan-Staudamm, etwa 13 Kilometer von der Stadt Assuan entfernt, stellt ein beeindruckendes Beispiel moderner Ingenieurskunst dar. Mit einer Länge von 3,6 Kilometern und einer Höhe von 111 Metern zählt er zu den größten Staudämmen weltweit. Der dadurch entstandene Nassersee erstreckt sich über eine Fläche von etwa 6.000 Quadratkilometern und ist damit der drittgrößte Stausee der Erde.

Abu Simbel: Der majestätische Felsentempel

Die Tempel von Abu Simbel, erbaut im 13. Jahrhundert v. Chr. unter König Ramses II., gehören seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der große Tempel, mit seiner 38 Meter breiten und 32 Meter hohen Fassade, wird von kolossalen Pharaonenstatuen geschmückt. Besonders bemerkenswert ist der Fries aus 16 teilweise erhaltenen, etwa 2,5 Meter hohen Pavianen. In den Jahren 1963 bis 1968 wurden die Tempel in einer spektakulären Rettungsaktion 64 Meter höher auf die Hochebene von Abu Simbel verlegt, um sie vor dem ansteigenden Wasser des Nassersees zu bewahren.

Der große Tempel von Abu Simbel beherbergt mehrere mit Schriften und Wandreliefs ausgeschmückte Hallen, die sich bis zum Heiligtum erstrecken. Er ist der "Reichstriade" der 18. bis 20. Dynastie gewidmet - den Göttern Ptah von Memphis, Amun-Re von Theben und Re-Harachte von Heliopolis sowie Ramses selbst.

Das Leben an Bord eines Nilkreuzfahrtschiffes

Unser schwimmendes Hotel bietet allen Komfort für eine entspannte Nilkreuzfahrt. Das Leben an Bord gestaltet sich gemütlich und ungezwungen, während wir die malerische Nillandschaft genießen.

Kabinenkategorien und Deckwahl

Die Nilkreuzfahrtschiffe verfügen über verschiedene Kabinenkategorien, die unseren individuellen Ansprüchen gerecht werden. Die Komfort-Class (5 Sterne) überzeugt mit gutem Service und komfortabler Ausstattung, während die First-Class (5 Sterne Deluxe) durch besonders guten Service und gehobene Schiffsausstattung besticht.

Die geräumigen Außenkabinen, zwischen 18 und 20 Quadratmeter groß, verteilen sich auf drei bis vier Decks. Besonders angenehm sind die Kabinen im Mitteldeck, da sie von Motorengeräuschen weitgehend verschont bleiben. Die Ausstattung umfasst:

Dusche oder Bad mit WC und Föhn



Individuell regelbare Klimaanlage



SAT-TV und Musikkanal



Kühlschrank und Privatsafe



Gemütliche Sitzecke



Die Kabinen ab dem Mitteldeck verfügen über französische Balkone mit Panoramafenstern, während die Kabinen im Nildeck fest verschlossene Fenster haben.

Kulinarische Highlights auf dem Schiff

Die kulinarischen Genüsse an Bord verwöhnen uns mit internationaler und ägyptischer Küche. Im geschmackvoll eingerichteten Restaurant serviert das aufmerksame Küchenteam reichhaltige Buffets zu allen Mahlzeiten. Zum Frühstück erwarten uns frische Backwaren, verschiedene Käsesorten, Müsli und Obst. Eier werden nach Wunsch frisch zubereitet.

Mittags und abends genießen wir zwei Hauptgerichte zur Auswahl - meist Fisch und Fleisch oder zwei verschiedene Fleischsorten. Dazu werden verschiedene Gemüse sowie Reis oder Nudeln als Beilage serviert. Ein besonderes Highlight ist der orientalische Abend mit ägyptischen Köstlichkeiten wie Falafel, Couscous und traditionellen Dips.

Nachmittags lädt die Tea-Time mit Kaffee, Tee und Gebäck auf dem Sonnendeck zum Verweilen ein. Die All-inclusive-Option umfasst zusätzlich alkoholfreie und alkoholische Getränke zwischen 9:00 und 23:00 Uhr, darunter einheimische Spirituosen, ägyptisches Bier und lokale Weine.

Kulturelle Erlebnisse entlang des Nils

Entlang des mächtigen Nils eröffnet sich uns eine faszinierende Welt voller kultureller Schätze und authentischer Begegnungen.

Begegnungen mit Einheimischen

In der Oase Al-Fayoum tauchen wir tief in die regionale Kultur ein. Das umliegende Dorf Tunis verzaubert mit kleinen Kunstgalerien und Töpfereien, wo Handwerker ihre handbemalten Unikate erschaffen. Besonders bereichernd gestaltet sich der Besuch einer ägyptischen Familie, wo wir ihre Lebensweise und Traditionen hautnah erleben.

Traditionelle Märkte und Einkaufsmöglichkeiten

Der Chan el-Chalili in Kairo, Afrikas größter Basar, begeistert mit orientalischer Atmosphäre. In den verwinkelten Gassen entdecken wir kleine Läden und gemütliche Kaffeehäuser. Außerdem wartet in Daraw ein lebhafter Kamelmarkt auf uns.

Beim Einkaufen empfiehlt es sich, in der Landeswährung zu verhandeln. Als Faustregel sollten wir etwa 10% des erstgenannten Preises als Orientierung nehmen. In koptischen Geschäften, besonders in der Region Luxor, finden wir fest ausgezeichnete Preise und können bei größeren Einkäufen sogar mit zusätzlichen Rabatten rechnen.

Ägyptische Küche probieren

Die ägyptische Küche vereint Traditionen aus der Türkei, Palästina, dem Libanon, Syrien und Griechenland. Ein absolutes Highlight ist Koshari - eine herzhafte Kombination aus Reis, Nudeln, Kichererbsen und Linsen.

Die Vielfalt der Gerichte reicht von Ta'meya (ägyptische Falafel aus Favabohnen) bis hin zu Molokhia, einer traditionellen Suppe aus Malvenblättern. In den Restaurants an Bord und in traditionellen Lokalen wie Abou Shakra in Hurghada können wir gegrillte Tauben und weitere Spezialitäten genießen.

Für Vegetarier bietet die ägyptische Küche zahlreiche Optionen wie Eggah, ein Eiergericht mit verschiedenen Gemüsefüllungen. Zum Abschluss verführen uns süße Köstlichkeiten wie Mahalabiya, ein delikates Dessert aus gemahlenem Reis mit Rosenwasser, garniert mit gerösteten Nüssen und Zimt.

Fazit: Warum sich eine Ägypten Rundreise mit Nilkreuzfahrt lohnt

Eine Nilkreuzfahrt durch Ägypten bietet zweifellos eines der beeindruckendsten Reiseerlebnisse weltweit. Die majestätischen Pyramiden, die prächtigen Tempel und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen machen diese Reise zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Besonders bemerkenswert gestaltet sich die perfekte Mischung zwischen entspannten Stunden an Bord und spannenden Entdeckungstouren. Während wir tagsüber jahrtausendealte Kulturschätze bestaunen, genießen wir abends den Komfort unseres schwimmenden Hotels mit seiner ausgezeichneten Küche.

Die sorgfältige Reiseplanung zahlt sich dabei mehrfach aus. Mit der richtigen Vorbereitung, passender Kleidung und gültigen Reisedokumenten können wir uns voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Das Eintauchen in die faszinierende Welt des alten und modernen Ägyptens.

Ohne Zweifel werden die eindrucksvollen Bilder der Nillandschaft, die lebendigen Basare und die monumentalen Bauwerke noch lange in unserer Erinnerung bleiben. Eine Nilkreuzfahrt vereint Geschichte, Kultur und Entspannung auf einzigartige Weise und schenkt uns Momente, die wir nie vergessen werden.

----