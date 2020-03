Reisetrends 2020: Familien lieben die Türkei, Pärchen bevorzugen Spanien

Die Türkei ist das beliebteste Ziel für eine Pauschalreise in den Sommerferien 2020.1) Kein anderes Reiseland wird häufiger über CHECK24 gebucht. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Spanien und Griechenland.2)

"Das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Türkei ist vor allem für Familien unschlagbar", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24. "So löst die Türkei in diesem Jahr Spanien als meistgebuchtes Reiseland ab." Im Vergleich zum Vorjahr gewinnen besonders Kroatien (+21,4 Prozent) und Ägypten (+12,3 Prozent) Buchungsanteile hinzu. Am stärksten verloren hat Tunesien (-26,3 Prozent).

Familien reisen am liebsten in die Türkei, bei Pärchen vor allem Spanien begehrt

Verreist die ganze Familie, geht mehr als ein Drittel der Pauschalreisen in die Türkei. Obwohl die Buchungsanteile leicht zurückgegangen sind, ist die Türkei mit deutlichem Abstand das beliebteste Reiseland in dieser Zielgruppe. Bei Pärchen ist vor allem Spanien beliebt: knapp jede dritte Buchung führt dorthin. Die Türkei schafft es trotz Anstieg der Buchungsanteile hinter Griechenland nur auf Platz drei.3)

Trotz stärkstem Preisanstieg ist Tunesien noch das günstigste Pauschalreiseziel

In keinem der beliebtesten Reiseländer stieg der Preis so stark wie in Tunesien: im Schnitt um 15,6 Prozent. Mit durchschnittlich 70 Euro pro Person und Tag ist Tunesien aber trotzdem noch das preiswerteste Ziel für eine Pauschalreise. Auch Bulgarien (Ø 81 Euro) und die Türkei (Ø 83 Euro) sind vergleichsweise günstig. Am höchsten ist der durchschnittliche Tagespreis in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Ø 105 Euro) und in Portugal (Ø 99 Euro).4)

1)Datengrundlage: alle über CHECK24 gebuchten Pauschalreisen für einen Aufenthalt in den Sommerferien 2020 (25.6. - 13.9.2020); Stand: 16.2.2020; mind. vier Nächte Aufenthalt

2)Weitere Informationen unter: http://ots.de/7myWoD

3)Betrachtung der beliebtesten Pauschalreiseziele von Familien und Paaren unter: http://ots.de/mHayTN

4)Der Durchschnittpreis pro Urlaubstag und Person ergibt sich aus dem Gesamtpreis der gebuchten Pauschalreise für alle Reisenden, der Anzahl der Reisenden und der Anzahl der Urlaubstage wie auf urlaub.check24.de.

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)