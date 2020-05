Reiseverkehr nimmt an Pfingsten Fahrt auf: ADAC Stauprognose für 29. Mai bis 1. Juni

Am langen Pfingstwochenende bleiben Autofahrer von teilweise langen Staus nicht verschont. Die Reiseeinschränkungen im Zuge der Corona-Krise werden deutschlandweit immer weiter gelockert. In allen Teilen Deutschlands steht das touristische Angebot nun wieder zur Verfügung.

Da Flugreisen ins Ausland nach wie vor nicht erwünscht bzw. möglich sind, werden sich viele Deutsche für einen Kurztrip mit dem Auto im eigenen Land entscheiden. Außerdem beginnen in Bayern und Baden-Württemberg zweiwöchige Ferien, in Sachsen-Anhalt enden sie. In Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist der Dienstag, 2. Juni, noch schulfrei.



Staugefahr auf den Autobahnen sieht der ADAC besonders am Freitagnachmittag und am frühen Abend, Samstagvormittag und Montagnachmittag. Bei schönem Wetter sind am Samstag und Sonntag auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete Verzögerungen durch Ausflügler programmiert. An allen Tagen müssen Autofahrer mit Schwerverkehr rechnen. Das sonst übliche Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen ist im Zuge der Corona-Krise bis auf Weiteres ausgesetzt.

Auf folgenden Strecken besteht besondere Staugefahr:

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, München



Fernstraßen zur Nord- und Ostsee



A1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln



A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin



A3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau



A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden



A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel



A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg



A7 Hamburg - Flensburg



A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte



A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg



A9 Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München



A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen



A81 Stuttgart - Singen - A93 Inntaldreieck - Kufstein



A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

Die Kontrollen an den deutschen Grenzen werden seit Mitte Mai schrittweise gelockert. An den Übergängen zwischen Deutschland und Österreich sowie Deutschland und Frankreich finden nur noch stichprobenartige Kontrollen statt. Die Einreise nach Frankreich, Österreich und der Schweiz ist weiterhin nur aus einem nachweisbaren triftigen Grund erlaubt.



Quelle: ADAC (ots)