Erfurt - die besten Sehenswürdigkeiten und Ziele

Erfurt zählt als Hauptstadt von dem Bundesland Thüringen zu einer der beliebtesten und schönsten Städte in ganz Deutschland. Bekannt ist Erfurt unter anderem auch für seine Historie, welche viele Jahrhunderte zurückgeht. Nachfolgend wird auf die besten Sehenswürdigkeiten und Ziele in Erfurt eingegangen, welche bei dem nächsten Besuch der Stadt auf keinen Fall verpasst werden dürfen:

Wo in Erfurt übernachten?

Natürlich ist es grundsätzlich möglich, einen Tagesausflug nach Erfurt zu unternehmen. Allerdings hat die Stadt in Thüringen viel zu bieten und somit lohnt es sich, einige Tage hier zu bleiben und die Stadt in vollen Zügen zu genießen. Glücklicherweise gibt es zahlreiche schöne Hotels in Erfurt, welche sich zum Übernachten anbieten und zudem jedes Budget unterstützen. Die Übernachtung in einem Hotel in Erfurt macht unter anderem auch für Besucher Sinn, welche eine weite Anreise hinter sich haben.



Egapark Erfurt

Zu den besten und beliebtesten Ausflugszielen in Erfurt zählt unter anderem der Egapark, bei welchem es sich um einen wunderschönen Stadtpark handelt, welcher mit seinen großen Grünflächen zum Entspannen einlädt. Unter anderem beinhaltet der Egapark auch das bedeutendste Gartendenkmal der 1960er Jahre in Deutschland, was ebenfalls für einen Besuch spricht.



Thüringer Zoopark

Wer einen der schönsten und größten Zooparks in ganz Deutschland besuchen möchte, ist im Thüringer Zoopark in Erfurt richtig aufgehoben. Es handelt es sich hierbei um einen 62 Hektar großen Zoopark mit weit mehr als 2.000 unterschiedlichen Tieren. Somit handelt es sich um die passende Sehenswürdigkeit für Klein und Groß.



Steigerwald

Der Steigerwald, welcher auch Steiger genannt wird, befindet sich am südlichen Stadtrand von Erfurt und stellt das perfekte Ausflugsziel zum Entspannen dar. Wer sich den gesamten Vormittag die schöne Innenstadt von Erfurt angeschaut hat, kann hier den Nachmittag verbringen. Mehr als 1.000 Hektar weist der Steiger auf und bietet mit seiner wunderschönen Natur auch durch die klare und perfekte Luft viel Erholung.



Domkirche St. Marien

Wer sich in der Innenstadt von Erfurt aufhält, darf die Domkirche St. Marien unter keinen Umständen verpassen. Diese befindet sich direkt am Domplatz und kann über die die Freitreppe mit 70 Stufen betreten werden. Es handelt sich um eine der imposantesten Kirchen in Deutschland.



Fischmarkt

Mit Fisch hat der Fischmarkt in Erfurt heute nicht mehr viel zu tun, allerdings handelt es sich hierbei um einen wunderschönen historischen Markt Mitten in Erfurt. Wer diesen besucht, kann unter anderem die historischen Gebäude bestaunen, welche sich rund um den Markt befinden.



