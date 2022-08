Verschiedene Möglichkeiten auf Reisen zu gehen

Wer kennt es nicht, der eine Urlaub ist vorbei und man macht sich direkt Gedanken, wo man als nächstes hin möchte. Hier stellt sich sowohl die Frage wohin als auch womit. Es gibt viele verschiedene Arten von Urlaub und Möglichkeiten Länder zu bereisen. Hier sollte man abwägen, wie viel Zeit man hat und was für einen Selbst am Schönsten ist. Im nachfolgenden Artikel sind einmal Möglichkeiten aufgelistet und was man dabei beachten sollte.

Kreuzfahrt

Jeder kennt es, viele lieben es. Für Andere ist es leider überhaupt nichts, da ihnen schlecht wird und der Wellengang nicht bekommt. Für Menschen, welche das Meer lieben, ist es natürlich optimal, denn bei einer Kreuzfahrt befindet man sich ja hauptsächlich auf dem Meer, bis auf Landgänge, wo verschiedene Inseln, Städte und zum Teil auch Länder angefahren werden. Je nachdem empfiehlt sich zum Beispiel eine Norwegen Kreuzfahrt, auf welcher nur ganz Norwegen erkundet wird. Es gibt aber auch Kreuzfahrten, bei welcher ganz Skandinavien durchquert wird, natürlich auch mit Haltepunkten in verschiedenen Städten. Hierdurch herrscht eine schöne Vielseitigkeit der Reise. Auch sollte man bei der Buchung der Reise immer genau schauen, ob man nicht eine Kreuzfahrt lastminute bekommt, wodurch sich manchmal auch Kosten einsparen lassen.

Pauschalreisen

Bei einer Pauschalreise steht ein bestimmtes Land als Reiseziel fest. Dabei entscheidet man sich, ob man dieses mit dem Flugzeug erreichen möchte oder mit dem Zug. Des weiteren entscheidet man sich ob man All Inklusive haben möchte oder Teilpension reicht. Hierbei besteht natürlich auch die Möglichkeit im Land weitere Ausflugsziele zu bereisen, jedoch muss sich dann um ein Mietwagen oder um eine bestimmte Tour gekümmert werden, was auch oft über die Hotels angeboten wird. Ebenfalls kann man hier auch mal Lastminute von günstigen Angeboten profitieren.

Bild: pixabay

Motorrad – Tour

Ein riesen Kontrast hierzu bietet eine Motorradtour, wenn man natürlich leidenschaftlich gerne Motorrad fährt oder mitfährt. Dabei gilt natürlich je kurvenreicher desto besser. Man sollte sich nur überlegen ob man jede Nacht in einem Hotel verbringt oder zelten möchte. Je nachdem, hat man auch mehr Gepäck und je nach Land und Jahreszeit sollte man auch sichergehen, dass es nachts nicht zu kalt wird. Für viele Biker ist natürlich eine Tour durch Amerika sehr reizvoll, auf der bekannten Route 66. Andere wiederum wollen verstärkt durch Berge fahren. Deshalb sollte natürlich eine genaue Planung im Voraus gemacht werden, sowohl über die Strecke, Übernachtungsmöglichkeiten und natürlich das, was man sehen möchte. Dennoch kann sich hier das ein oder andere Reiseziel spontan ergeben und das macht wahrscheinlich auch die Motorradtour aus. Bild: pixabay

Fahrradreise

Auch das Reisen mit dem Fahrrad ist relativ günstig und bei einfachen Touren gut umsetzbar – alles was man braucht ist ein geeignetes Fahrrad und ein paar Gepäcktaschen um Ausrüstung zu verstauen. Dafür macht man sich im Voraus auch eine Tourplan und Zeitplan. Bei solch einer Tour kann auch sowohl mal gezeltet als auch spontan im Hotel übernachtet werden. Manche entscheiden sich auch ausschließlich für Hotel, weil man hier auch bedenken muss, dass man vom Fahrradfahren auch sehr müde ist und dann nicht noch sein Nachtdomizil aufbauen möchte. Einen wichtigen Punkt den man bei einer Reise mit dem Fahrrad in jedem Fall beachten sollte ist, dass man sein Fahrrad und damit auch Teile des Gepäcks immer mal wieder unbeaufsichtigt zurücklassen muss, zum Beispiel beim Anschauen von Sehenswürdigkeiten. Deshalb sollte man hier für ausreichend Sicherheit sorgen, zum Beispiel mit einem guten Fahrradschloss oder im Idealfall auch über eine gute Fahrradversicherung.

Bild: pixabay

Wandern Beim Wandern muss als allererstes darauf geachtet werden, dass man alles an Gepäck auf seinem Rücken trägt, hier sollte man sich also nur auf das Nötigste beschränken. Manche Menschen entscheiden sich ganz bewusst dafür, um sich mal auf das Minimalste zu beschränken und völlig im Einklang mit der Natur zu sein. Deshalb gehen auch einige Menschen bewusst ganz alleine auf eine solche Reise. Der eine benötigt dies um seinem Alltag mal zu entfliehen und wieder einen klaren Geist zu erlangen. Der Andere, um vollkommene Ruhe zu haben, wenn das tägliche geschäftliche Leben einen dauerhaft vereinnahmt.

Bild: pixabay

Fazit

Arten von Reisen gibt es genügend und mit Jeder sammelt man neue Erfahrungen. Es gilt also: Genau zu überlegen, was man will, ob Entspannung und Komfort oder mehr Bewegung und Aktion sowie Spontanität. Außerdem sollte man Einreisebedingungen beachten, was zum Beispiel bei Reisezielen wie Afrika und Indien sehr wichtig ist.

