Tirols Naturjuwelen auf Schritt & Tritt - Imst vereint Wanderglück, Wasserwunder und Weitblicke bis in den Herbst hinein

Nach einem erlebnisreichen Sommer voller Outdoorabenteuer und Naturgenuss zeigt sich die Outdoorregion Imst im Herbst von einer ihrer schönsten Seiten. Wenn sich die Tiroler Bergwelt in leuchtendes Rot, warmes Gold und sanfte Brauntöne kleidet, beginnt eine besondere Zeit des Jahres: Die stillere, aber nicht weniger eindrucksvolle Outdoorzeit.

Jetzt werden Naturjuwele neu entdeckt, die letzten Schwimmzüge in glasklaren Bergseen genossen und klassische Aktivitäten wie Wandern zu intensiven Erlebnissen - getragen von Ruhe, klarer Luft und der farbenprächtigen Kulisse der herbstlichen Alpenlandschaft.

Ob auf der Sieben-Seen-Wanderung rund um den geschichtsträchtigen Starkenberger Panoramaweg oder beim Innehalten am mystischen Fernsteinsee - Imst lädt dazu ein, die Kraft der Natur zu spüren und tief durchzuatmen. Für alle, die Stille suchen, in Bewegung bleiben und der herbstlichen Natur ganz nah sein möchten, ist Imst der passende Rückzugsort in den Alpen.

Die Sieben-Seen-Wanderung rund um den Starkenberger Panoramaweg

Eine Option den Imster Herbst naturnah zu erleben, ist das klassische Weitwandern. Der Starkenberger Panoramaweg bietet hierbei abwechslungsreiche Routen, inkludiert Sehenswürdigkeiten der Region, hat geschichtlichen Hintergrund und geht durch ursprüngliche Landschaften, sonnige Höhenzüge sowie schattige Schluchten. Die rund 70 Kilometer lange Route führt von Schloss Landeck bis nach Ehrwald und verläuft auf einer Höhe zwischen 800 und 1.500 Metern durch sieben Etappen. Der Weg greift die Geschichte des mächtigen Adelsgeschlechts der Starkenberger auf und verbindet gleich vier Schlösser und Burgen sowie mehrere historische Straßenverläufe und insgesamt sieben Seen, Weiher, Bachläufe und Quellen. Hier spiegelt sich die farbenfrohe Bergwelt und schafft ein besonders stimmungsvolles und idyllisches Naturerlebnis.

Der Fernsteinsee

Im sechsten Abschnitt der Wanderung rund um den Starkenberger Panoramaweg befindet sich der Fernsteinsee. Mit dem alten Jagdschloss Sigmundsburg und der Burg Fernstein bringt auch dieser Ort Geschichten mit sich und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wandernde, Bötchen-Fahrende und auch für Taucher:innen, denn der Fernsteinsee, gehört zu den Tauch-Hot-Spots-Europas. Kristallklares Wasser und ein Farbenmeer im Wald gibt auf 934 Höhenmetern Raum zum Entspannen, Ankommen und Erkunden.

Biken durch den Indian Summer

Dank der zentralen Lage sind viele Tagestouren ab Imst und rund um die Outdoorregion möglich und lassen sich untereinander kombinieren - ob als knackige Challenge oder als Etappe eines längeren Radurlaubs. Wer es besonders sportlich mag, wagt sich auf Klassiker wie das Timmelsjoch oder den Kaunertaler Gletscher - beide sind vom Standort Imst aus gut erreichbar und bieten epische Erlebnisse auf zwei Rädern. Kurven, Kehren, Gipfelglück: Hier fährt man mit sportlichen Herausforderungen durch ein buntes Blättermeer bei angenehmen Temperaturen.

Wenn es draußen doch mal tröpfelt, geht es drinnen weiter

Sollte sich der Herbst einmal nicht von seiner sonnigen Seite zeigen, bietet Imst ein vielseitiges Alternativprogramm, um in Bewegung zu bleiben und die Region zu erleben. Mountainbike-Begeisterte finden im Indoor-Bikepark ideale Bedingungen, um an ihrer Technik zu feilen und aktiv zu bleiben. Beim Caving geht es unter fachkundiger Anleitung in die faszinierenden Tiefen des Berges - ein besonderes Erlebnis abseits klassischer Wanderpfade, denn hier landen Teilnehmende tief unten im Berg und nicht wie üblich am Gipfelkreuz. Nicht für umsonst wird die Outdoorregion "Climbers Paradise" genannt, denn auch Klettern ist hier indoor möglich. So bleibt das Outdoorfeeling auch bei wechselhaftem Wetter erhalten und die Aktivitäten abwechslungsreich.

