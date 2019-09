Benzin siebte Woche in Folge billiger - Diesel erneut fast unverändert

Der Rückgang der Benzinpreise setzt sich fort. Laut aktueller Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 im Bundesmittel 1,389 Euro, das sind 0,9 Cent weniger als in der Vorwoche. Bezogen auf die Durchschnittswerte ist Benzin damit die siebte Woche in Folge billiger. Gegenüber Mitte Juli ergibt sich je Liter ein Rückgang um rund sieben Cent.

Die Preise für Diesel bleiben hingegen weitgehend stabil. Für einen Liter müssen Autofahrer im Mittel 1,239 Euro bezahlen, gegenüber der Vorwoche ein Rückgang um 0,1 Cent. Der Dieselpreis liegt damit nur 1,9 Cent unter dem Durchschnittswert für Mitte Juli. Die Differenz zwischen Benzin und Diesel schrumpfte damit weiter und beträgt nur noch 15 Cent.

Hauptgrund für das günstigere Tanken sind die Notierungen am Rohölmarkt. Ein Barrel - also gut 159 Liter - der Sorte Brent kostet aktuell unter 60 Dollar.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr.



Quelle: ADAC (ots)