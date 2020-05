Swarovski Kristallwelten öffnen am 11. Juni 2020

Die Swarovski Kristallwelten und das Restaurant "Daniels Kristallwelten" in Wattens werden am 11. Juni 2020 wieder für Gäste öffnen. Die Swarovski Kristallwelten in Wattens/Tirol - eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs - werden am Donnerstag, 11. Juni 2020, wieder ihre Pforten öffnen.

Die Verantwortlichen haben sich für einen späteren Wiedereröffnungstermin entschieden, um noch vor Eröffnung den ersten Teil der Umbaumaßnahmen für zwei neue Wunderkammern fertig zu stellen, die im Frühsommer präsentiert werden sollen. Die längere Schließzeit bis 11. Juni wird für Revisionsarbeiten genutzt. Weiters werden alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen getroffen, damit BesucherInnen die Attraktionen entsprechend der behördlichen Auflagen erleben können. Auch die weiteren Angebote der Swarovski Kristallwelten - wie betreute Kinderprogramme, Spielplatz und Spielturm, Aktivitäten im Garten des Riesen, etc. - werden bis zum Wiedereröffnungstermin an die behördlichen Auflagen angepasst. Folglich wird auch das Restaurant "Daniels Kristallwelten" am 11. Juni wieder öffnen. Swarovski Kristallwelten Stores Innsbruck und Wien seit 4. Mai 2020 geöffnet Die beiden weiteren Standorte der D. Swarovski Tourism Services GmbH - die Swarovski Kristallwelten Stores Innsbruck und Wien - sind seit dem 4. Mai 2020 wieder geöffnet. Hier gelten die geänderten Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Quelle: d. swarovski tourism services gmbh (ots)