Immobilienwunsch im Ausland, mit dem richtigen Partner zum Traumhaus

Der Kauf einer Immobilie muss nicht immer nur in Deutschland und der Heimatregion vonstattengehen. Häufig hegen Immobilieninteressenten den Wunsch, im Ausland eine Immobilie zu erwerben. Mallorca ist eine der beliebtesten Regionen in Spanien. Alljährlich zelebrieren und erholen sich Millionen von deutschen Touristen auf der Urlaubsinsel. Doch, nicht immer möchten deutsche Urlauber auch für immer lediglich Urlauber bleiben. Der Wunsch sich, mit einer eigenen Immobilie einen Lebenstraum im Ausland zu erfüllen, wächst bei vielen Besuchern Spaniens. Um diesen Traum in der Realität umzusetzen, bedarf es jedoch einer Reihe von Vorkehrungen, um aus dem Immobilienkauf im Ausland keinen Alptraum werden zu lassen.

Der Traum der eigenen Immobilie auf Mallorca

Der Wunsch, sich einen Immobilientraum im Ausland zu erfüllen, bringt deutsche Immobilieninteressenten häufig auf die spanische Insel Mallorca. Seit mittlerweile Generationen sind deutsche Touristen auf der Insel die Hauptbesucher im Tourismus. Neben den touristischen Attraktionen wächst häufig der Wunsch sich spätestens im Alter auf der wunderschönen Baleareninsel niederzulassen und neben dem traumhaften Wetter, auch die malerische Umgebung in Kombination mit einer hervorragenden Infrastruktur zu genießen. Doch, die Suche und der Kauf in einem anderen Land sind mit zahlreichen Herausforderungen und Fallstricken verbunden.

Fehlentscheidungen, Sprachbarrieren und weitere Komplikationen sind immerwährende Problematiken bei einem solchen Vorhaben. Der Kauf einer Immobilie geht herbei auch immer mit einer Vielzahl an Vertrauensfragen einher. Ist die Beratung zuverlässig, stimmen die Randkonditionen und wie verhält es sich mit den Thematiken der Steuern und Versicherungen bei einem Immobilienkauf auf Mallorca. Aus diesen Herausforderungen ist ersichtlich, dass ein verlässlicher Partner beim Immobilienkauf auf Mallorca unerlässlich ist.



Um sich hierbei am Markt zu orientieren, empfehlen sich neben eigenständigen Recherchen im Internet auch unabhängige Plattformen, die die Arbeitsleistungen der einzelnen Makler darlegen und potenziellen Neukunden einen Eindruck darüber vermitteln können, welche Dienstleistungsqualität sie erwarten wird, im Falle einer möglichen Zusammenarbeit. Zudem haben sich in den sozialen Netzwerken eine Vielzahl an Gruppen und Evaluierungsseiten entwickelt, die ganz gezielt mit Angeboten und Bewertungen aufwarten.

Zukünftigen Käufern wird neben der Auswahlproblematik auch frühzeitig dazu geraten, sich über die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen bezüglich der neuen Immobilie bewusst zu werden. Ist man an Gartenarbeit nicht interessiert und möchte lediglich eine ansprechende Dachterrasse, um die Sonne zu genießen, kann sich eventuell ein Haus mit einem kleinen Grundstück oder eine Wohnung mit einer Dachterrasse für ein solches Vorhaben anbieten? Eine Immobile, die horrende Investitionen in die Gartenarbeit bedeuten würde, sollte in solchen Fällen nicht in Betracht gezogen werden. Käufer, die es hingegen ländlich und provinziell mögen, mit einem weitläufigen Grundstück, sollten sich in den abgelegeneren Gebieten von Mallorca orientieren. Der Erfolg eines Immobilienkaufs geht immer mit einer ausreichenden Vorbereitung und der Schaffung einer Grundlage einher.

Mallorca als Auswanderungs-Hotspot in Spanien

Die Suche nach einer Immobilie ist im Heimatland, insbesondere für Laien schon eine Herausforderung. Die Immobiliensuche im Ausland, um sich einen Feriensitz oder auch ein weiteres Standbein aufzubauen, ist jedoch noch mit einer Reihe von weiteren Herausforderungen verbunden. Neben sprachlichen Defiziten sind auch Gepflogenheiten des Vertragsrechts nicht immer vollumfänglich bekannt. Aufgrund dessen ist es eine absolute Notwendigkeit, mit einem Partner des Vertrauens vor Ort die Immobiliensuche und den Verkauf durchzuführen. Experten, helfen dabei, Problemstellungen und Fehler zu vermeiden.



