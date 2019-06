Usedom: Direkter Zugang vom Hotel an den FKK-Strand

Von der Hotelsauna direkt an den FKK-Strand: Die frisch modernisierte Bernsteintherme des Baltic Hotels auf Usedom macht es jetzt möglich. Der nur wenige Meter entfernte Ostseestrand ist textilfrei zu erreichen. Ein Tunnel verbindet die mit 8.000 qm Fläche und sechs Saunen größte Bade- und Saunalandschaft der Insel mit dem FKK-Strand.

FKK-Baden hat auf Usedom eine lange Tradition, gleich zehn FKK-Strände sind auf der sonnenreichsten Insel Deutschlands zu finden. Die Bernsteintherme des Baltic Hotels bietet dabei als einziger Ort ganzjährig den unverhüllten Strandzugang. Zur Bernsteintherme zählen zudem ein 32 Grad warmes Thermalbecken sowie der größte Hotelpool Usedoms.

Das Baltic Hotel liegt unmittelbar am 42 Kilometer langen Sandstrand Usedoms, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Die herausragende Lage, dazu der direkte und kostenfreie Zugang in die hoteleigene Bernsteintherme (Wassertemperatur 32 Grand, größter Hotelpool Usedoms) sowie die Bandbreite von Wellness und Fitness-Center über Restaurants und Fahrradverleih bilden für alle Altersklassen den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Spaziergänge oder entspannte Stunden im Strandkorb. Mit mehr als 300 Zimmern ist das Baltic Hotel das größte Haus der Insel und mit dem Gütesiegel best Family der TUI ausgezeichnet. www.baltichotel.de

Quelle: Baltic Hotel (ots)