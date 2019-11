Ferien mit Hund - so wird der Urlaub tierisch gut!

Immer mehr Menschen verbringen den wohlverdienten Urlaub gemeinsam mit ihrem Hund. Noch nie war es so wichtig, eine passende Location und Unterkunft zu finden, die auch für Vierbeiner geeignet ist - schließlich sollen sich im Urlaub alle wohlfühlen.

Weltweit ist Hilton für seine Hundefreundlichkeit bekannt, so gibt es in den Vereinigten Staaten die Programme Paws in Paradise und Paws in the Neighborhood, mit denen des Menschen bester Freund verwöhnt wird. Wer mit Hilton verreist, muss nicht viel Zeit investieren, um auch in Deutschland eines der hundefreundlichen Hotels zu finden: Bei einer Buchung über die Hilton Honors App oder über Hilton.com steht der praktische Filter "Haustiere erlaubt" zur Verfügung, der alle relevanten Hotels anzeigt.



Darüber hinaus sind die Hilton Hotels an verschiedenen Orten perfekt positioniert und bieten großartige Outdoor-Möglichkeiten für Hunde. In ausgewählten Hotels gibt es außerdem eine Reihe von Paketen, die extra auf Hunde zugeschnitten sind.

Reichshof Hamburg, Curio Collection by Hilton

Urlaub mit Hund in der Großstadt genießen und gleichzeitig genügend Auslaufmöglichkeiten für den hibbeligen Vierbeiner? Der Reichshof Hamburg, Curio Collection by Hilton macht's möglich. Das Hotel mit 278 Zimmern ist ein wohltuender Rückzugsort in der Hamburger Innenstadt und nur einen Steinwurf von der Alster entfernt. Die Alsterrunde ist nicht nur eine beliebte Strecke für Läufer, sondern lädt auch zum gemütlichen Spaziergang mit viel frischer Luft ein. Die Runde hat eine Länge von 7,4 Kilometern und wer eine Pause einlegen möchte, besucht den Stadtteil Winterhude oder gönnt sich ein Getränk an der Alsterperle und genießt den Ausblick.

Das hundefreundliche Hotel mit der imposanten Lobby besticht außerdem durch denkmalgeschützte Architektur und Designelemente des Art Déco. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.reichshof-hotel-hamburg.de/.

Hilton Munich Park

München, die Hauptstadt Bayerns, ist immer eine Reise wert. Das Flair, die Menschen, das gute Essen und vor allem die vielen Grünflächen haben einen besonderen Erholungscharakter. Das Hilton Munich Park liegt direkt am Englischen Garten, einer der weiträumigsten, innerstädtischen Parkanlagen der Welt, die es locker mit dem Londoner Hyde Park aufnehmen kann. Mit 3,5 Millionen Besuchern pro Jahr ist der Englische Garten zwar kein Geheimtipp mehr, bietet aber genügend Platz und Rückzug für seine Besucher. Hunde haben es hier besonders gut und können sich an heißen Tagen in der Isar oder dem Schwabinger Bach abkühlen. Herrchen und vierbeiniger Begleiter werden außerdem im Minihofbräuhaus und dem Brauhaus Aumeister bestens versorgt. Das Hilton Munich Park befindet sich in direkter Nähe von Schwabing, verfügt über großzügige Zimmer mit Balkon und bietet einen Rückzugsort mitten im Herzen der Stadt. Weitere Informationen gibt es unter: http://ots.de/zu3JUB.

Hampton by Hilton Aachen Tivoli

Das Schönste für die Fellnasen? Leine los und frei laufen, natürlich. In der westlichsten deutschen Großstadt, Aachen, die direkt an Belgien und Holland grenzt, können Besitzer in einigen Parks die Leine in der Tasche lassen. Dazu gehören der Park Altes Klinikum, das Gillesbachtal und der Stadtgarten, der nur 13 Minuten vom Hampton by Hilton Aachen Tivoli entfernt ist. Der Kurpark zählt mit 2,3 Hektar zu den größten Grünflächen der Stadt, verfügt über zahlreiche Bauwerke mit historischer Bedeutung und bietet im Westen, seitlich des Kongressdenkmals, einen großen Auslaufbereich für Hunde.

Ebenfalls einen Ausflug wert sind der Salvatorberg und der Lousberg, der mit 200 Jahren Geschichte einer der ältesten Bürgerparks Europas ist. Das Hampton by Hilton Aachen Tivoli bietet kostenloses Frühstück und berechnet eine Gebühr von 15,00 Euro für Hunde. Weitere Informationen gibt es unter: http://ots.de/LowMA3.

Internationale Angebote der Hilton Hotels für Vierbeiner:

Hunde-Brunch im Double Tree by Hilton Hotel London - Tower of London Der Hunde-Brunch findet jeden ersten Sonntag im Monat statt und lädt Gäste und ihre haarige Begleitung zu einem Nachmittag mit köstlichen Leckereien ein, um dabei die Aussicht auf die Stadt zu genießen. Zur Auswahl stehen Gerichte wie Baked Egg Shakshuka, die typischen Savage Griddle Pancakes und für Hunde gibt es einen Savage Pupcake, der aus köstlichen hundefreundlichen Zutaten gebacken wird.

Paws in the Neighbourhood in den Canopy by Hilton Hotels (US) Damit sich die Gäste und deren vierbeinige Freunde rundum wohlfühlen, kooperieren die Canopy by Hilton Hotels mit Planet Dog, einem Hersteller für umweltfreundliches Hundespielzeug. Im Rahmen der Zusammenarbeit gibt es einen Stadtführer für Hunde, besondere Hundespezialitäten aus der Region und den beliebten Planet Dog Orbee-Ball zum Spielen. Direkt nach dem Check-In können Hunde auf einem Hundebett von Just-Right entspannen und das Planet Dog-Futter genießen. Das Programm Paws in the Neighborhood ist gegen eine Gebühr in Höhe von 50 USD und für maximal zwei Hunde pro Hotelzimmer erhältlich.

Paws in Paradise im Boca Raton Resort & Club, A Waldorf Astoria Resort (US)

Das Programm Paws in Paradise wurde 2019 gegründet und verwöhnt die flauschigen Gäste mit dem besonderen Waldorf Astoria-Service. Neben einem herzlichen Willkommensgruß gibt es einzigartige Wellnessanwendungen, luxuriöse Hundebetten und einen hauseigenen Tierarzt. Die Paws in Paradise-Pakete beginnen bei 150 USD pro Aufenthalt und Hund.

Quelle: Hilton (ots)