Tanken im Februar preiswerter als im Vormonat: Kunden profitieren von sinkenden Rohölnotierungen

Autofahrer konnten im Februar im Bundesdurchschnitt preiswerter als im Januar tanken. Laut der monatlichen Marktauswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Bundesmittel 1,383 Euro, das sind 2,0 Cent weniger als im Vormonat. Diesel verbilligte sich noch deutlicher um 6,0 Cent auf durchschnittlich 1,239 Euro je Liter.

Am teuersten war Super E10 am 23. Februar. An diesem Tag kostete der Liter im Bundesdurchschnitt 1,399 Euro. Bei Diesel wurde der Monatshöchststand mit 1,255 Euro pro Liter bereits am 1. Februar erreicht.

Am günstigsten waren beide Kraftstoffsorten am 29. Februar. An diesem Tag musste man für einen Liter Super E10 durchschnittlich 1,350 Euro und für einen Liter Diesel 1,197 Euro bezahlen. Tankkunden profitierten dabei von den gegen Monatsende deutlich rückläufigen Rohölnotierungen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischen den Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr.



Quelle: ADAC (ots)