Familienurlaub im Sommer in Brandenburg

Wer während der kommenden Ostertage schon mal nach Ideen und Inspirationen für die Sommerferien mit der Familie sucht, der wird auf www.reiseland-brandenburg.de/familienzeit fündig. Das Land bietet besonders im Sommer ideale Bedingungen für Erholung, Abenteuer und jede Menge Spaß.

Ob beispielsweise in den geheimnisvollen Wäldern der Märkischen Schweiz oder in den unendlichen Weiten der Uckermark: 12 Reiseregionen insgesamt ermöglichen unvergessliche Familienurlaube. Auf www.reiseland-brandenburg.de/familienzeit kann man sich in das Thema Familienurlaub in Brandenburg "hineinlesen".



Zusammengestellt wurden 14 Blog-Beiträge, Geschichten von Familien für Familien. So geht es dort beispielsweise "mit Oma und Opa auf Entdeckungstour", auf zum "Natururlaub mit der Familie" oder zum "Familienurlaub mit Schatzsuche in Brandenburg". Familienfreundliche Unterkünfte, wie beispielsweise eine Ferienwohnung, findet man auch auf der Seite www.reiseland-brandenburg.de/familienzeit mit einem extra Zugang, sowie entsprechende Informationen zu Ferienparks und Feriendörfern, Ferienhäusern, Camping & Wohnmobilstellplätzen sowie Kinder- und Jugendunterkünften.



Auf den einzelnen Seiten gibt es auch Buchungsmöglichkeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Anbieter ihre Storno-Bedingungen geändert. Sie variieren je nach Angebot zwischen 14 Tagen bis 1 Tag vor Anreise. In der Onlinebuchung werden sie mit dem FlexStorno Zeichen ausgewiesen.

Natürlich gibt es auch eine Rubrik mit Ausflugstipps für Familien, Radtouren für Familien, Wandern mit Kindern, Ranger-Erlebnis-Touren, Veranstaltungen für Kinder und Familien sowie Kanutouren für Familien und Einsteiger. Ebenso finden sich auf der Seite einige spannende youtube-clips mit Impressionen zum Familienurlaub in verschiedenen Reisegebieten Brandenburgs. Ab Mitte April ist auch das Magazin "Familienzeit in Brandenburg" erhältlich. Es kann kostenlos beim IVS, dem Informations- und Vermittlungsservice der TMB bestellt werden unter: 0331 - 2004747 oder unter www.reiseland-brandenburg.de. Auf 48 Seiten gibt es hier spannende Reiseberichte, Spielideen für die Ferien und viele Infos darüber, was man in Brandenburg als Familie erleben kann.

Quelle: TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (ots)