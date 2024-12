Porsche bringt zwei neue Ausstellungen in die Autostadt

An gleich zwei Orten in der Autostadt in Wolfsburg gibt es Neues für die Fans der Marke Porsche: Im Automobilmuseum Zeithaus wird unter dem Motto "Beyond Performance" auf der Ebene 3 das Jubiläum "50 Jahre Porsche Turbo" begangen. Im Porsche Pavillon hat der 911 einen großen Auftritt - bei dieser Ausstellung spielt Augmented Reality eine spannende Rolle.

Beyond Performance. 50 Jahre Porsche Turbo.

Die neue Ausstellung "Beyond Performance. 50 Jahre Porsche Turbo" im Zeithaus lässt das "Gefühl Turbo" lebendig werden. Auf der dritten Ebene können Besucherinnen und Besucher fünf ausgewählte Porsche-Fahrzeuge - darunter der Porsche 911 Turbo 3.3., der Porsche 911 Turbo S, das Porsche 956 C Coupé, der Porsche Panamera Turbo und der Porsche 911 Turbo - erleben. Begleitend dazu werden Motoren, Turbolader und Wandgrafiken präsentiert, die zusammen mit einem interaktiven Touchscreen, der weiterführende Informationen bietet, tief in die Welt des Porsche Turbos eintauchen lassen.

911 - The one and always. Das Porsche Poster Studio mit Augmented Reality Erlebnis

Der Epilograum im Porsche Pavillon bietet Besucherinnen und Besuchern ab sofort eine neue Ausstellungs-Erfahrung. Im Zusammenspiel von analoger und digitaler Kunst wird Raum für Entdeckungen und Interaktionen geschaffen. Das automobile Highlight der Ausstellung, ein 911 in Luganoblau, wird von verschiedenen Postern rund um die Sportwagen-Ikone 911 flankiert. Die großformatigen Poster zeigen die beeindruckende Vielfalt der Baureihe 911 und ermöglichen darüber hinaus eine besondere 3D-Erfahrung. Sobald die Smartphones auf die Plakate gerichtet werden, entfaltet sich eine zusätzliche, digitale Ebene: Motive beginnen sich zu bewegen, Objekte werden dreidimensional oder Informationslayer kommen hinzu. Der 911 in Luganoblau ist ebenfalls wie ein Poster inszeniert - und schafft so eine weitere Verbindung aus Technik und Kunst, die den Raum durchbricht. Eine gemütliche Sitzlounge lädt die Gäste dazu ein, Platz zu nehmen, sich auszutauschen und eigene Poster zu generieren.

Quelle: Autostadt GmbH (ots)