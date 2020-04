Tourismus in Deutschland im Februar 2020: 7,7 % mehr Übernachtungen als im Februar 2019

Die Ausbreitung des Coronavirus hatte im Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, gab es im Februar 2020 in den Beherbergungsbetrieben 30,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste.

Das waren 7,7 % mehr als im Februar 2019. Der deutliche Zuwachs ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass der Februar 2020 durch das Schaltjahr 29 Tage hatte und auch die reiseintensive Karnevalszeit in diesem Jahr in den Februar statt in den März fiel. Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg im Februar 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 % auf 5,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich um 9,0 % auf 24,3 Millionen. Im Zeitraum Januar bis Februar 2020 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 % auf 56,9 Millionen. Davon entfielen 10,8 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+2,3 %) und 46,1 Millionen auf inländische Gäste (+6,1 %). Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)