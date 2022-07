Flugverbote im Süden Russlands bis 30. Juli verlängert

Die vorübergehenden Flugbeschränkungen für elf Flughäfen in Süd- und Zentralrussland wurden bis zum 30. Juli verlängert. Dies teilte die russische Föderale Agentur für Lufttransport (Rosawiazija) am Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Betroffen sind weiterhin die Verbindungen nach Anapa, Belgorod, Brjansk, Woronesch, Gelendschik, Krasnodar, Kursk, Lipezk, Rostow am Don, Simferopol und Elista. Den Luftfahrtunternehmen wurde empfohlen, alternative Flugverbindungen über die Flughäfen in Sotschi, Wolgograd, Mineralnyje Wody, Stawropol und Moskau einzurichten. Erstmals wurden die Beschränkungen nach dem Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine am 24. Februar verhängt. Seitdem wurden sie bereits mehrmals verlängert." Quelle: RT DE