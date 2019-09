Weniger Verspätungen an deutschen Flughäfen

Nach dem Chaos-Jahr 2018 starten an Deutschlands Flughäfen wieder mehr Maschinen pünktlich. "Die Pünktlichkeit der Abflüge im Juli 2019 betrug 70,1 Prozent", heißt es in der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Freitagausgaben berichten.

Gegenüber Juni 2019 hat sich die Pünktlichkeit damit um 1,9 Prozentpunkte verbessert – im Vergleich zu Juli 2018 sogar um 12,1 Prozent. Laut Bundesverkehrsministerium wird beim Monitoring der weiteren Entwicklung "das Krisenjahr 2018" als Ausgangspunkt betrachtet. Bei einem Spitzentreffen im vergangenen Herbst hatte die Bundesregierung mit Airlines und Flughafen-Betreibern Maßnahmen gegen Verspätungen auf den Weg gebracht. Über mögliche Folgetreffen sei noch keine Entscheidung getroffen, so das Verkehrsministerium. Lediglich 2,1 Prozent der Verspätungen des vergangenen Jahres sind den Angaben zufolge auf Sicherheits-, Grenz- und Zollkontrollen zurückzuführen gewesen.

Das Ministerium ist bemüht, die Deutsche Flugsicherung personell aufzustocken. Dort sollen bis Ende des laufenden Jahres "voraussichtlich 152 neue Fluglotsen eingestellt werden". FDP-Luftfahrtexperte Bernd Reuther sieht weiteren Handlungsbedarf. "Dass Verspätungen im Luftverkehr leicht zurückgehen, ist ein erster Schritt", sagte der Bundestagsabgeordnete dem RND. "Die Beseitigung der systematischen Engpässe vernachlässigt die Bundesregierung jedoch kolossal. Im nächsten Schritt muss sie sich dringend um effiziente Sicherheitskontrollen und eine europäisch organisierte Flugsicherung kümmern." Quelle: dts Nachrichtenagentur

