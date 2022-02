City Pop - Möblierte Wohnung zu mieten

Möblierte Wohnungen sind auf dem freien Markt erhältlich. Diese haben aber oft entscheidende Nachteile. Wenn sie über AirBnb vermietet werden sind die Kosten für einen mehrwöchigen Aufenthalt oft zu hoch. Werden sie über einen Makler oder von privat angeboten, dann ist der Mietvertrag meistens über mehrere Monate beziehungsweise Jahre ausgelegt und man kann nicht einfach nach 4 Wochen wieder ausziehen.

Wer also eine möblierte Wohnung in zentraler Lage sucht, der wird am ehesten bei City Pop fündig. Hier kann die Mietdauer ab 1 Monat sein. Die innerstädtische Lage in der Nähe zu allen Restaurants und kulturellen Stätten macht es leicht, ohne eigenes Auto zurecht zu kommen. Meistens gibt es Fahrräder oder eBikes als Teil des Services von City Pop zu mieten. Wo wir von Service sprechen:



Nicht nur möbliert, sondern ‘serviced’

Die Wohnungen wie zum Beispiel von City Pop sind nicht nur geschmackvoll und zweckmäßig möbliert, es können auch Dienstleistungen und Extras gebucht werden. Die Reinigung der Wohnung und Nutzung eines Kellers (so vorhanden) gehören ebenso dazu wie auch ein optionaler Wäscheservice. Die Wohnnebenkosten sind bereits in der Miete enthalten.



City Pop - so einfach zu buchen wie ein Hotel



Das Anmieten eines City Pop Apartments ist ebenso einfach wie ein Hotel zu buchen. Der kontaktlose Check-in läuft über die App so wie auch das Buchen der diversen Dienstleistungen und die Kontaktaufnahme zum ‘Tribe’, der Gemeinschaft der City Popper.



Welche Möglichkeiten gibt es?

Die möblierten Apartments von City Pop gibt es in verschiedenen Größen: von S (21m2) bis XL ( 35m2). Außerdem zwei Optionen, die mehrere Zimmer haben, nämlich 2,5 Zimmer bei 55m2 und 3,5 Zimmer bei 83m2. Die Ausstattung ist immer gleich, was es einfach macht, sich als Dauermieter zurecht zu finden. So kommt man sein neues City Pop Apartment in einer anderen Stadt und fühlt sich schon fast wie zuhause. Zum Zuhause-Gefühl trägt auch das Design der gemeinsam genutzten Bereiche bei. Jedes City Pop ist da anders aufgestellt. Angeboten werden Grillbereiche, Gemeinschaftsküchen, ein Supermarkt, Restaurants, Cafés, eine Tischtennisplatte oder gar ein Kino.

Für einen Teil der Zielgruppe ist schneller und privater WLAN ein wichtiges Kriterium beim Anmieten einer Wohnung, denn digitale Nomaden arbeiten oft von Zuhause aus. Singles, Studenten, Paare, die zum ersten Mal gemeinsam eine Wohnung beziehen und Arbeitnehmer, die oft den Standort wechseln bilden den größten Teil der Leute, welche man hier trifftt. Der Tribe ist eine umtriebige, lebendige Community.

Leute, die an den Wochenenden nach Hause zur Familie aufs Land fahren, aber unter der Woche in der Stadt sind zum Arbeiten, schätzen die möblierten Apartments von City Pop sehr. Sie sind günstiger und viel persönlicher als ein Hotel.

Auch ältere Menschen finden in City Pop Wohnungen, was sie suchen, denn der Weg ins Heim ist nicht für jede/n der richtige. Dieser bunte Mix führt zu einer Wohnsituation, von welcher alle profitieren können:



Privatsphäre, wenn man diese suchst



Kontakt und Hilfe zu und von anderen, wenn man sie braucht



Kein Stress mit dem Umziehen von Möbeln



Optionale Dienstleistungen



Interessante Extras (Auto- und Fahrradverleih, Liefer-Service etc)



Inkludierte Nebenkosten



Schneller WLAN



Gemeinschaftsbereiche