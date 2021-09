Kassel: Die grüne Stadt im Herzen Deutschlands

Kassel ist eine der kleineren Großstädte Deutschlands, hat aber eine tiefe Historie und bietet sich somit für einen Besuch gerade aufgrund der schönen Architektur an. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um eine Stadt mit zahlreichen schönen Grünflächen, welche zum Erholen einladen. Verbringt man ein Wochenende in Kassel, so sollte man dieses gut strukturieren, um möglichst viel von der Stadt zu sehen:

Die schönsten Orte in Kassel

Möchten Sie sich auf Ihrem Wochenende in Kassel einmal so richtig erholen, so darf ein Besuch im Bergpark Wilhelmshöhe nicht fehlen, denn hierbei handelt es sich um den größten Bergpark Europas. Unter anderem können Sie hier im Sommer die Kasseler Wasserspiele besichtigen. Mitten im Bergpark befindet sich auch das Schloss Wilhelmshöhe, wobei es sich um eines der Wahrzeichen Kassels handelt. Möchten Sie die kulinarischen Spezialitäten der Stadt erkunden, so sind sie in der Markthalle bestens aufgehoben, denn hier bieten über 60 Stände kulinarische Spezialitäten aus der Region an. Kulinarische Spezialitäten können Sie darüber hinaus natürlich auch in den zahlreichen Restaurants in der Innenstadt genießen. Auch die Insel Siebenbergen sollten Sie nicht auf Ihrem Wochenendtrip nach Kassel verpassen, denn hierbei handelt es sich um eine künstlich angelegte Insel, welche sich im Staatspark Karlsaue befindet. Rund um die Insel herum erstrecken sich zahlreiche Spazierwege. Besonders sehenswert ist darüber hinaus die Grimmwelt, wobei es sich um ein Museum handelt, in welchem das Leben und das Werk der Gebrüder Grimm ausgestellt sind.



Hier kann man in Kassel übernachten

Auf Ihrem Wochenendtrip nach Kassel bleiben in aller Regel nur zwei ganze Tage Zeit, um die schönsten Sehenswürdigkeiten und Orte der Stadt zu sehen. Müsste man sich nun noch um das Kochen oder die Wäsche kümmern, so würde einem gar nicht mehr viel Zeit bleiben, um sich die Stadt anzuschauen. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine Ferienwohnung in Kassel nicht. Vielmehr kommt ein Hotelaufenthalt in Kassel in Frage, damit man das Wochenende garantiert genießen und das Beste aus diesem machen kann.



So wird das Kassel-Wochenende zu einem vollen Erfolg

Um auf einem Wochenende in Kassel möglichst viel von der Stadt und deren Umgebung zu sehen, sollte man mit der S-Bahn reisen, denn an diese sind die wichtigsten Orte gebunden. Außerdem erhält man ein Tagesticket für die S-Bahn äußerst günstig. Kassel lädt mit seinen vielen schönen Grünflächen darüber hinaus auch zu einer Fahrradtour ein, sodass es sich unter anderem auch lohnt, ein Fahrrad zu mieten.



