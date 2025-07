Club Med South Africa Beach & Safari - Ein neues Abenteuer beginnt

Mit dem Bau des Resorts in einer vom internationalen Tourismus bisher kaum erschlossenen Region Südafrikas bekräftigt Club Med seinen Pioniergeist und seine Tradition, außergewöhnliche Orte auf der gesamten Welt zu erschließen. Gleichzeitig entsteht Südafrikas erstes Premium All-Inclusive-Resort. Das Projekt verkörpert die Philosophie von Club Med: Premium All-Inclusive-Aufenthalte in naturnaher, authentischer Umgebung, mit Fokus auf Persönlichkeit, Freiheit und der Verbindung zur lokalen Kultur.

"Seit seiner Gründung im Jahr 1950 ist Club Med stets ein Pionier darin gewesen, Resorts an außergewöhnlichen Orten zu erschließen und zu etablieren. Unser neues Projekt schafft einen Mehrwert für die lokalen Gemeinschaften und steigert die internationale Attraktivität der Provinz KwaZulu-Natal", sagt Henri Giscard d'Estaing, Präsident von Club Med.

Ein einzigartiges Strandresort für unbeschwerten Urlaub

Nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen King Shaka in Durban entfernt erwartet Gäste ein 32 Hektar großes Naturparadies mit Dünen, Küstenwäldern und unberührten Stränden. Nicht umsonst wird dieser Küstenabschnitt am Indischen Ozean "Dolphin Coast" genannt - je nach Saison lassen sich hier Delfine und Wale beobachten.

Das Resort umfasst 411 Zimmer, verteilt auf mehrere Gebäude mit modernster Architektur aus regionalem Stein und hellem Holz. Die Unterkünfte gliedern sich in 345 Superior- und Deluxe-Zimmer sowie in 66 Suiten im Exclusive Collection Bereich "Llanga", umgeben von tropischen Gärten und vier Pools: einen zentralen Hauptpool, einen Adults-only Zen-Pool, einen Familienbereich und einen exklusiven Pool im Ilanga-Bereich. Verschiedene Kidsclubs heißen Kinder - und sogar Babys ab 4 Monaten - willkommen. Zusätzlich werden zahlreiche Aktivitäten innerhalb des "Amazing Family"-Programm von Club Med angeboten, um gemeinsame Erlebnisse mehrerer Generationen zu ermöglichen.

Lokal inspiriertes Design

Das Resort wurde vom südafrikanischen Architekturbüro Craft of Architecture entworfen - in einem kollaborativen Prozess, der lokales Fachwissen mit dem Gespür von Club Med verbindet. Entstanden sind offene, moderne Räume, die sich harmonisch in die natürliche Landschaft einfügen. Das Interieur wurde gemeinsam vom lokalen Designstudio Mobius und dem Pariser Studio MHNA, unter der Mitgründung von Marc Hertrich und dem langjährigen Club Med-Partner Nicolas Adnet, gestaltet. Das Ergebnis: ein zeitgenössisches Strandresort mit feinen Einflüssen der Zulu-Kultur durch grafische Muster, handgewebte Stoffe, unbehandelte Naturmaterialien und eine natürliche Farbpalette in den Zimmern und Gemeinschaftsbereichen.

Kulinarik und Lebensfreude

Zwei Restaurants verwöhnen die Gäste: Das "Oceana" mit internationaler Küche und der "Nguni Gourmet Club", der südafrikanische Spezialitäten und Meeresfrüchte auf höchstem Niveau serviert. Mehrere Bars - darunter die Hauptbar "Injabulo" mit integrierter Kaffeebar sowie die lässige "Dunes Beach Bar" direkt am Meer - sorgen den ganzen Tag für Erfrischungen und eine entspannte Atmosphäre. Abends feiern Gäste bei Veranstaltungen mit südafrikanischem Flair oder bei festlichen Gartenpartys unter freiem Himmel.

Im Herzen von Zululand: Das Club Med Abenteuer geht weiter

Erstmals bietet Club Med seinen Gästen die Möglichkeit, im Rahmen eines Resort-Aufenthalts ein privates Wildreservat exklusiv zu erleben - für Kinder ab 4 Jahren. Das Safari-Erlebnis ist entweder vor oder nach dem Aufenthalt im Strand-Resort, gegen einen Aufpreis, separat buchbar. Das 18.000 Hektar große Reservat liegt etwa 45 Flugminuten (oder 4,5 Stunden Autofahrt) vom Resort entfernt. Tägliche Safaris mit erfahrenen Rangern führen in die Welt der "Big Five". Eine seltene Gelegenheit, denn nicht alle Wildreservate Südafrikas beherbergen alle fünf Arten der großen Wildtiere.

Für Familien mit kleinen Kindern werden spezielle Safaris angeboten, sodass magische Momente in der afrikanischen Savanne vorprogrammiert sind. Gäste übernachten in 75 Premium-Zelten und genießen das Club Med Erlebnis in einer völlig neuen Kulisse inklusive dem bekannten Premium All-Inclusive: Panoramablicke über die Landschaft, Adults-Only Pool mit Loungebereich, Restaurant und Gastronomie, Kinderbereich und Kidsclub mit Wasserspielen und vielem mehr.

Natur, Sport und Wohlbefinden - alles inklusive

Das neue Club Med Resort steht für aktiven Urlaub in traumhafter Naturkulisse. Club Med hebt das Aktivitätenangebot in Südafrika auf einen neuen Superlativ: Erstmalig gibt es eine eigene Surfschule mit täglichen Kursen, auch für Kinder ab 6 Jahren, die in der Buchung inbegriffen ist. Geführte Gravel-Bike-Touren, Padelplätze, fliegendes Trapez und Yoga-Kurse runden das vielfältige Angebot ab. Wer es lieber entspannt mag, den lockt der großzügige Wellnessbereich mit Spa, Hammam und Palapa-Pavillon.

Ein Impuls für die Region

Das Resort wurde mit über 2 Milliarden Rand (rund 100 Millionen Euro) durch ein südafrikanisches Investorenkonsortium finanziert und vom Collins Residential Consortium entwickelt. Mehr als 800 direkte und 1.500 indirekte Arbeitsplätze wurden durch das Projekt geschaffen, an dem schon heute 1.200 Bauarbeiter aus der Region beteiligt sind. Zudem werden 110 junge Menschen über die NukaKamma Hospitality School ausgebildet und absolvieren anschließend Praktika im Resort.

"Unsere Vision ist es, Südafrikas reiche Natur in jedem Erlebnis und bei jeder Reise erlebbar zu machen. Club Med South Africa Beach & Safari ist Ausdruck dieses Anspruchs: authentisch, gastfreundlich und innovativ", äußert Murray Collins, CEO von Collins Residential Consortium.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Resort entsteht auf einer ehemaligen Zuckerrohrplantage, umgeben von Dünenwald, Feuchtgebieten und spektakulären Landschaften. Im Einklang mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm "Happy to Care" setzt sich Club Med hier - mehr denn je - dafür ein, die Biodiversität der lokalen Ökosysteme zu bewahren und die Umweltbelastung des Resorts zu minimieren:

Weitere Informationen und Bilder folgen auf www.clubmed.de

Quelle: Club Med (ots)