Transfer von deutschen Flughäfen kostet zwischen 2,40 Euro und 192 Euro

Der Weg zum bzw. vom Flughafen kann teuer werden. Fluggäste, die mit dem Taxi vom Flughafen Frankfurt-Hahn ins Frankfurter Zentrum fahren, zahlen dafür 192 Euro.* Es müssen rund 125 Kilometer zurückgelegt werden. Alternativ sind auch Fernbusangebote verfügbar - ab 11,99 Euro.

Innerhalb Deutschlands geht der Transfer auch günstiger. In der Regel liegen die Flughäfen auch deutlich näher zur Stadt als im Beispiel Frankfurt-Hahn. In Dresden kostet eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Airport in die Innenstadt 2,40 Euro. Eine Taxifahrt gibt es für ca. 20 Euro.

Im internationalen Vergleich wird das noch einmal unterboten. Für umgerechnet ca. 60 Cent reisen Fluggäste vom Flughafen Antalya Havalimani mit dem Bus ins Zentrum des türkischen Urlaubsortes. Eine Taxifahrt in die Innenstadt kostet etwa 26 Euro.

"Flugreisende sollten sich rechtzeitig über die verschiedenen Transfermöglichkeiten informieren", sagt Guido Thurmann, Leiter Flüge bei CHECK24. "Oft gibt es bei frühzeitiger Online-Buchung Rabatte auf Zug- und Bustickets für den Flughafentransfer."

Hier geht es zur Liste mit Transferkosten aller betrachteten Flughäfen: https://flug.check24.de/service/flughafentransfer

Bus, Taxi oder Bahn - der schnellste Weg vom Flughafen in die Stadt

Nicht nur die Kosten unterscheiden sich je nach Flughafen und Wahl des Verkehrsmittels, sondern auch die Fahrzeit variiert stark. Das Taxi ist nicht immer die schnellste Möglichkeit. Vom Flughafen Düsseldorf zum Hauptbahnhof dauert die Fahrt mit dem Regionalexpress nur fünf Minuten. Mit dem Taxi brauchen Verbraucher dreimal so lange und zahlen zehnmal so viel.

Innerhalb Deutschlands dauert die Fahrt vom Flughafen Frankfurt-Hahn am längsten. Während Fluggäste mit dem Taxi ca. eine Stunde benötigen, sind Kunden mit dem Fernbus über zwei Stunden unterwegs.

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)