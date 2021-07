Ein Hotel in der Messestadt Hannover finden

Hannover ist nicht nur die Hauptstadt von Niedersachsen, sondern auch eine weithin bekannte Messestadt. Die an der Leine und Ihme gelegene Stadt erstreckt sich über eine Fläche von rund 204 Quadratkilometer und beheimatet etwa 534.000 Einwohner. Die Stadt kann auf eine eindrucksvolle Geschichte zurückblicken und ist daher auch bei Touristen ein beliebtes Ziel. Entdecken Sie die zahlreichen Sehenswürdigkeiten von Hannover bei einer Städtetour.

Die Sehenswürdigkeiten von Hannover

Auf Ihrer Tour durch Hannover sollten Sie auf jeden Fall das alte Rathaus besuchen. Es liegt zwischen der Altstadt und dem Maschpark. Im Eingangsbereich werden verschiedene Stadtmodelle gezeigt, welche die Metropole aus verschiedenen Epochen darstellt. Von der Aussichtsplattform haben Sie einen tollen Überblick über die Altstadt.

Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten gehören zum Beispiel das Marstalltor, welches als Tor zur Altstadt bezeichnet wird, das Leibnizhaus, der Beginenturm sowie die Kramerstraße, in der Sie im gemütlichen Flair viele kleine Geschäfte und Restaurants finden. Der Niedersächsische Landtag ist im Leineschloss untergebracht. Eindrucksvoll ist auch die Waterloosäule, die als Siegessäule in der Calenberger Neustadt eine Höhe von 46,31 Meter erreicht.

In der Innenstadt finden Sie zahlreiche Backsteinbauwerke. Sie stammen aus der Zeit der 20er und 30er Jahre und stehen für den Backsteinexpressionismus in Hannover. Kirchenfreunde können sich in dieser Stadt auf viele sakrale Bauwerke freuen. Allen voran darf die St.-Elisabeth Kirche nicht unerwähnt bleiben.

Aber auch moderne Bauwerke können für Aufsehen sorgen. Hierzu gehört zum Beispiel das Verwaltungsgebäude der Nord/LB, das Kröpcke-Center, der etwas schief anmutende Gehry-Tower und natürlich der Expowal im Expo-Park Hannover.



Hannover als Messestadt

Seit 1947 ist Hannover eine Messestadt. Erwähnenswert ist, dass das Messegelände eines der größten der Welt ist und jährlich über 60 Messen dort stattfinden. So ist es nicht verwunderlich, dass zahlreich Besucher aus aller Welt die Stadt aufsuchen.

Für eine Städtetour sollten Sie sich daher rechtzeitig um eine Unterkunft bemühen. Im Umkreis des Messegeländes sind zahlreiche Hotels und Pensionen angesiedelt. Wenn Sie es gemütlicher haben möchten, dann können Sie aber auch in der Innen- und Altstadt ein Hotel in Hannover finden. Auf einen guten Komfort müssen Sie dabei nicht verzichten.

Kulinarisches Köstlichkeiten

Bei einem Besuch von Hannover kann Ihnen die Stadt zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten der Region bieten. Dabei muss es nicht unbedingt der Leibniz-Keks von Bahlsen sein. Bierfreunde können hier diverse Biersorten der Gilde Brauerei, der Herrenhäuser Brauerei und der Lindener Aktien-Brauerei verköstigen. Bei Tee-Seeger finden Sie das älteste Teegeschäft Deutschlands, welches 1743 gegründet wurde. Zu den kulinarischen Köstlichkeiten gehören der Calenberger Pfannenschlag, die Hannöversche Erbsensuppe und das Hannoversche Zungenragout. Wer es süß mag, der sollte die Hitjepuppen und die Welfenspeise probieren. Mehr als 800 gastronomische Betriebe erwarten Sie in Hannover.



----