Camping wird immer luxuriöser: ADAC Camping zeichnet 158 Campingplätze in Europa mit 5 Sternen aus

In diesem Jahr hat der ADAC wieder seine Inspekteure auf die Campingplätze in ganz Europa geschickt, um deren Qualität zu überprüfen. Das wichtigste Ergebnis: Mit 28 neuen ADAC Superplätzen (+21%) hat sich die Spitzengruppe des europäischen Luxus-Campings deutlich vergrößert. Damit wächst die Anzahl der mit 5 Sternen bewerteten Campingplätze in Europa auf insgesamt 158.