BSI: Betrugsversuche im Namen von Urlaubsportalen nehmen zu

Die Zahl der Betrugsversuche und Cyberangriffe im Zusammenhang mit Online-Anbietern für Urlaubsbuchungen nehmen zu. "Das BSI beobachtet eine Zunahme von Betrugsversuchen im Namen von Urlaubsportalen, unter anderem von Booking.com", teilte das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) dem Portal "Business Insider" mit.

Eine Anfrage bei den Datenschutzbehörden der Bundesländer zeigt, dass in den vergangenen zwei Jahren mehr als 100 solcher Fälle gemeldet worden waren, die jüngsten davon in diesem Monat.



Anfang Januar etwa war ein Hotel in Münster betroffen. Die Daten von mehr als 550 Gästen sind abgeflossen, teilte das Hotel dem Portal mit. Die Polizei Münster spricht laut "Business Insider" von einem Angriff durch eine "Phishing-Mail". Das Ausmaß des Schadens sei noch unklar, das Ermittlungsverfahren laufe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur