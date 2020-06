Exoskelett aus Karbonfaser: Technologieführer German Bionic stellt neuen Kraftanzug vor

Der bei der Entwicklung von Roboter-Exoskeletten weltweit führende Augsburger Hersteller German Bionic präsentiert die neueste Generation seines intelligenten Kraftanzugs. Das Cray X der 4. Generation ist aus ultraleichten Karbonfasern hergestellt. Es unterstützt Arbeiter beim Heben schwerer Lasten bis zu 28 kg, indem es aktiv deren Bewegungen verstärkt und so den unteren Rücken vor Überlastungen schützt.

Per Cloud-Schnittstelle lässt es sich mit dem industriellen Internet der Dinge und der Smart Factory vernetzen. Das flexible Robotics-as-a-Service-Preismodell macht das Cray X für jedes Unternehmen, vom Handwerksbetrieb bis zum Dax-Konzern, erschwinglich. Zudem sparen Unternehmen durch den Einsatz des Cray X Kosten ein, da Verletzungsrisiken und Ausfallzeiten von Mitarbeitern signifikant reduziert werden.



"Mit der 4. Generation unseres vernetzten Roboter-Exoskeletts Cray X setzen wir erneut Standards für die gesamte Exoskelett-Industrie weltweit. Regionale Kooperation, wie mit dem Technologieführer SGL Carbon, der uns bei der Entwicklung der neuen Karbonfaser-Tragestruktur maßgeblich unterstützt hat, zeigen zudem, dass der Hightech-Standort Deutschland zukunftsfähig ist", sagt Armin G. Schmidt, CEO von German Bionic. "Besonders systemrelevante Industrien, wie die Logistik- und Transportwirtschaft, die seit Beginn der Pandemie unter enormen Druck stehen, können ihren Mitarbeiter jetzt mit unseren neuen Geräten den Rücken stärken."

Vier Alleinstellungsmerkmale des neuen Cray X: Leichter, smarter, leistungsfähiger und flexibel finanzierbar

Tragestruktur aus Karbonfasern: Karbonfasern werden bereits erfolgreich in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie im Rennsport eingesetzt. Sie sind härter als Aluminium oder Stahl, wiegen aber nur einen Bruchteil dessen. Durch die Verwendung des Hightech-Werkstoffes für die Tragestruktur des neuen Cray X ist es nicht nur noch robuster als sein Vorgänger, sondern auch noch wesentlich leichter.

Das industrielle IoT als Standard: Die Cray X bietet weitaus mehr als eine kraftvolle Hebeunterstützung. Automatische OTA-Software-Updates und Predictive Maintenance sorgen für maximale Verfügbarkeit. Per Standard-APIs lässt sich der intelligente Kraftanzug einfach mit jedem Smart Factory-Ökosystem vernetzen und hilft so, Produktivität sowie Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu steigern. Möglich macht dies die weltweit führende IoT-Suite für Exoskelette: German Bionic IO.

Leistungsstärker: Mit seinen zwei Hochleistungs-Servomotoren, die bis zu 28 kg Gewicht kompensieren, unterstützt das neue Cray X aktiv das Heben schwerer Lasten - bis zu 8 Stunden am Stück mit einem einzigen, schnell austauschbaren Standard-Akku.

Flexibles Preismodell: Mit individualisierbaren Preisplänen und Service-Levels lässt sich die Anschaffung des neuen Cray X genau auf die Bedürfnisse von Unternehmen, unabhängig von deren Größe, optimieren. Das Robotics-as-a-Service (RaaS)-Modell von German Bionic bietet, vom Handwerksbetrieb bis zum Konzern, eine passende Lösung für unterschiedlichste Anforderungsprofile - Bereits ab 699 EUR pro Monat.

Neues Zubehör: Das Cray Visor kombiniert Augmented Reality-Funktionalität mit Schutz vor über die Luft übertragbaren Gesundheitsgefahren

Kombiniert mit dem Cray X bringt das neue intelligente Cray Visor, ein Gesichts-Visier mit integriertem Head-Up-Display, die Vorteile der industriellen IoT- und Smart Factory-Integration direkt in die Blickrichtung des Trägers. Die drahtlose Verbindung zwischen Cray X, der Cloud-Plattform German Bionic IO und dem Cray Visor ermöglicht die Einblendung von Handlungsanweisungen und anderen wichtigen Informationen auf dem Visier. Darüber hinaus schützt das Cray Visor den Träger vor Gesundheitsgefahren, die über die Luft übertragen werden können.

Das neue Cray X ist ab sofort erhältlich. Alle Details zum Produkt und den flexiblen Preisplänen sind auf der Unternehmens-Website von German Bionic veröffentlicht: https://www.germanbionic.com/crayx-4/

Über German Bionic

Der intelligente Kraftanzug Cray X kombiniert menschliche Intelligenz mit maschineller Kraft, indem er die Bewegungen des Trägers unterstützt oder verstärkt und so das Risiko von Arbeitsunfällen und überlastungsbedingten Erkrankungen verringert. German Bionic, mit Sitz in Augsburg und Niederlassungen in Berlin und Tokio, ist der erste europäische Hersteller, der die neuartigen, direkt am Körper getragenen Roboter in Serie produziert und das weltweit erste Unternehmen, das Robotics-as-a-Service (RaaS) für Exoskelette anbietet.

Für diese innovative Technologie, die den Menschen zurück in den Fokus der Industrie 4.0 rückt, wurde das Cray X vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen und Deutschen Gründerpreis, dem Land der Ideen und Automatica Award sowie einer Nominierung für den renommierten Hermes Award der Hannover Messe.

Quelle: GBS German Bionic Systems GmbH (ots)