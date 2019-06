Bauprojekte managen leicht gemacht - der 3D-Hausplaner von Cedreo

Sollten Sie noch nicht zu den über 2500 Spezialisten der Baubranche gehören, die bereits mit dem 3D-Hausplaner von Cedreo arbeiten, dann lassen Sie sich von unseren Argumenten überzeugen und profitieren auch Sie von bis zu 30 Prozent an Zeitersparnis zwischen dem ersten Gesprächstermin mit einem potentiellen Kunden und der Unterzeichnung des Kaufvertrages.

Für Spezialisten von Spezialisten entwickelt

Normalerweise werden Home Design Software Programme von Computerspezialisten ausschließlich für die Verwendung in Architektur- und Designbüros konzipiert. Für die Anwendung dieser Programme, die sehr technisch sind, braucht es jedoch fachgerecht geschultes Personal. In direktem Kontakt mit dem Kunden steht allerdings nicht der Architekt, sondern der Verkäufer. Gibt es Änderungswünsche des Kunden, muss der Verkäufer diese an das Designbüro weitergeben, wo dann neue Pläne gezeichnet und angepasste Modelle erstellt werden - ein mitunter langwieriger Prozess, der sich bei technischen Problemen über mehrere Wochen ziehen kann, da jeder Schritt auch dem Kunden wieder vorgelegt werden muss. Und genau an diesem Problem setzt der 3D-Hausplaner von Cedreo an. Diese Home Design Software wurde so entwickelt, dass sie ohne Umstände und direkt vom Verkäufer bedient werden kann. Innenausbau und Außengestaltung kann jedem noch so detaillierten Kundenwunsch problemlos angepasst werden. Das Architekturbüro sieht diese Änderungen auf den Bildschirmen und überprüft technische Machbarkeiten ohne Zeitverzögerungen. Sie gewinnen damit nicht nur eine Zeitersparnis von 30 Prozent bis zum definitiven Kaufabschluss. Ihr Kaufabschluss wird durch Ihre erhöhte Reaktionsfähigkeit auch mit größerer Sicherheit zustande kommen.

Der 3D-Hausplaner von Cedreo, Ihr Garant für den positiven Kaufabschluss

Mit einer zunehmenden Digitalisierung wird auch der potentielle Hauskäufer immer informierter über neue Trends in der Baubranche, ganz besonders den Innenausbau betreffend. Das führt unweigerlich zu immer mehr detaillierten Änderungswünschen seitens des Kunden. Der Gestaltung des Eigenheims will immer öfters vom Dachausbaus bis hin zur Kellertreppe konzipiert und personalisiert werden. Für Sie bedeutet das, dass Sie Änderungsvorschlägen eines potentiellen Käufers positiv und reaktiv gegenüber stehen müssen. Dauern Abänderungen von Renderings, Plänen, Modellen zu lange, kann sich ein Kaufinteressent schon bereits einem neuen Bauprojekt zugewandt haben, dem schnelleres Agieren möglich ist und Sie verlieren Ihren Kunden. Mit dem 3D-Hausplaner kann dieses Missgeschick nicht passieren. Ihr Verkaufspersonal ist in der Lage, mit dem Kunden gemeinsam sämtliche Änderungen des Innenausbaus vorzunehmen. Der Kunde kann alles mitverfolgen und die Prüfung auf technische Machbarkeit durch den Architekten kann theoretisch sogar zeitgleich erfolgen.

Machen Sie sich das Managen Ihres Bauprojekts einfach und profitieren Sie von den Vorteilen des 3D-Hausplaners von Cedreo!

