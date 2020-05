Neuerscheinung: Krank geimpft - Betroffene erzählen

Sind Impfschäden nur eine Einbildung psychisch kranker Eltern und Aluhutträgern? Oder sind sie bittere Realität für eine steigende Anzahl Betroffener? Dieses Buch hilft, tiefer in das Phänomen der unerwünschten Impffolgen einzutauchen.

Dr. med. Carola Javid Kistel, Rolf Kron - Krank geimpft: Betroffene erzählen

Das Thema Impfen wird zunehmend kontrovers diskutiert. Was Impfbefürworter und Impfkritiker aber vereint, ist die Sorge um die Gesundheit ihrer Liebsten. Wer impft, sollte potentielle Risiken und Nebenwirkungen kennen. Diese Entscheidung verändert im schlimmsten Fall das Leben der Geimpften und ihrer Familien komplett. Wenn nämlich die Nebenwirkungen des Beipackzettels wahr werden.

Dieses Buch gibt Betroffenen eine Stimme - denn eigentlich gibt es sie gar nicht! Selbst schwere Nebenwirkungen werden oft negiert oder als zufällig abgetan. Die vorliegenden Leidensgeschichten werden Ihre Sicht auf die "Harmlosigkeit" von Impfungen verändern. Dr. med. Carola Javid-Kistel und Rolf Kron runden mit ihren ärztlichen Kommentaren die Geschichten von Betroffenen ab und verbinden persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Sie geben in diesem Buch einen Einblick in das "Geschäft mit der Angst". Sie haben jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung impfgeschädigter Kinder. Beide leiten einen impfkritischen Elternstammtisch und halten deutschlandweit Vorträge zum Thema Impfungen.

Quelle: Impfkritik.de