Vier Gründe, warum Sie sich für einen Müslibecher to go entscheiden sollten

Platzt Ihr Küchenschrank bald, weil so viele Aufbewahrungsboxen drin verstaut sind? Dieses Problem gehört bald der Vergangenheit an, denn von nun an brauchen Sie nur noch einen Müslibecher, um Ihr Frühstück zu genießen. Welche Vorteile Sie dadurch haben werden, erklären wir gerne in diesem Blogartikel.

Ihr Essen bleibt länger frisch

Mit einem Müslibecher to go haben Sie zu jeder Zeit ein frisches und knackiges Müsli dabei, da Sie es getrennt von Ihrem Joghurt beziehungsweise der Milch aufbewahren können. Normalerweise hätte man es nämlich schon am frühen Morgen vermischt und hat in der Pause dadurch einen unappetitlichen Brei in Ihrer Frühstücksbox.

Lässt sich leicht transportieren

Vielleicht kämpfen Sie zurzeit mit dem Problem, dass Sie viele verschiedene Lunchboxen mitnehmen müssen, um die Zutaten für Ihren Joghurt separat zu verpacken. Zum Beispiel verfügt der Mepal Müslibecher to go dafür über mehrere Behälter, um die Zutaten getrennt aufzubewahren. Die praktischen Schraubdeckel ermöglichen ein kleckerfreies und sicheres transportieren des Frühstücks, wie der Hersteller betont.



Besser für die Umwelt

Da man einen Müslibecher to go jeden Tag erneut verwenden kann, spart man einen Haufen Müll. Wenn Sie täglich ein gesundes Frühstück snacken, dann lohnt es sich einen großen Eimer Joghurt zu kaufen, damit Sie die ganze Woche davon essen können. Dadurch verbrauchen Sie weniger Müll und es ist wesentlich günstiger. Wussten Sie beispielsweise auch, dass es in manchen Schulen nicht mehr erwünscht ist, wenn die Kids einen gekauften Joghurtbecher aus dem Supermarkt in die Pausenbox bekommen, da dies sehr viel Müll verursacht? Bestimmt würde es in großen Firmen auch viel ausmachen, wenn man auf wiederverwendbare Müslibecher umsteigt.

Personalisierbar

Mit einem Müslibecher to go profitieren Sie auch von dem Vorteil, dass die Behälter meistens komplett nach Ihren eigenen Wünschen gestaltet werden können. Dies bietet sich an, um zum Beispiel ein Foto von Ihrer Familie, Ihre Freunde oder Ihrem Haustier darauf drucken zu lassen. Zudem Können Sie einen beliebigen Text platzieren. Dies kann Ihr eigener Name sein, Ihr persönliches Motto oder einen anderen Spruch, der Ihnen sehr gefällt. Auf dieser Weise brauchen Sie nicht mehr befürchten, dass Ihr Joghurt aus Versehen vertauscht wird, weil einer Ihrer Kollegen die gleichen Aufbewahrungsbox oder gekauften Joghurt dabeihat. Ihr persönliches und einzigartiges Design rettet Sie von nun an davor in der Pause hungern zu müssen.



