Neue Web-App lässt Nutzer selbst Stadtrallyes und Stadtführungen erstellen

lialo.com ist seit einem Jahr die neue Web-App auf dem Markt für Stadtrallyes und Stadtführungen. Das besondere bei lialo: Die Touren werden von Einwohner der jeweiligen Stadt, also den echten Experten erstellt. So werden die besonderen Orte und Dinge, abseits der typischen Touristenattraktionen, gezeigt - Geheimtipps inklusive. Die Vielfalt der Autoren ergibt ein Tourangebot für fachlich Interessierte, wie Abwechslung suchende Ausflügler*innen.

Individuelle Stadtführung so einfach wie noch nie

Möchte man eine neue Stadt erkunden oder sich das eigene Stadtviertel aus einer anderen Perspektive ansehen, war dies bisher sehr mühsam und erforderte viel Zeit für die Vorbereitung. Zunächst mussten Blogs durchforstet und Highlights recherchiert werden, um diese dann irgendwie zu einer sinnvollen Tour zusammenzustellen. lialo schafft hier Abhilfe. Nutzer können bereits aus über 100 Touren auswählen und Städte in ganz Deutschland entdecken. Das vereinfacht die Planung eines Städtetrips, ist aber auch ideal für Kurzentschlossene vor Ort.

Das lialo Prinzip: Entdecke und zeige es anderen

lialo ist die Abkürzung für "Like a Local". Der Name ist Programm, denn lialo ist offen für alle, die ihre Entdeckungen gern mit anderen Menschen teilen, Orte zeigen und darüber Geschichten zu erzählen haben. Jeder kann lialo Touren erstellen. Es sind Stadtführer oder einfach Heimatverliebte, die ihr Wissen und ihre Ideen zu lialo Touren zusammenstellen, die von allen genutzt werden können, die selbst auf Entdeckungstour gehen wollen.

Ob Familienausflug oder Junggesellenabschied - lialo ist für alle

Das Konzept von User Generated Content macht die Touren nicht nur sehr persönlich, sondern sorgt auch für eine große Vielfalt. Jede Tour hat ihren ganz individuellen Touch, so, als wenn man die Stadt von einem guten Freund oder einer guten Freundin gezeigt bekommen würde. Die Themen sind bunt. Ob von Musikern inspirierte Touren, wie die David Bowie Tour in Berlin, leckere Stadtführungen, wie die Ice Cream Tour in Hamburg oder Stadtführungen für ökologisch Interessierte, wie die Tour über kleine, grüne Stadtoasen in Mainz. Die meisten Touren sind gratis, andere kosten ab 5 Euro. Und wenn das eigene Interessengebiet noch nicht vertreten ist? Dann kann jeder ganz einfach seine eigene Tour für sich, seine Freunde oder die Welt erstellen. Die Sichtbarkeit der Tour legt man selber fest.

lialo.com ist kostenlos und kann ohne Download, Installation und Anmeldung einfach im Web-Browser des Smartphones genutzt werden

Quelle: lialo.com (ots)