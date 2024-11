Lindt lanciert limitierte Dubai Chocolade in Deutschland

Lindt Deutschland bringt die limitierte Lindt Dubai Chocolade Edition heraus. Ab 9. November 2024 ist die handgefertigte Lindt Dubai Chocolade in ausgewählten Lindt Boutiquen erhältlich, beginnend mit dem Standort Düsseldorf. Wenig später wird das Premiumprodukt aus dem Hause Lindt auch im Online-Shop angeboten.

Die Verfügbarkeiten werden über den Lindt Instagram Account (@lindt_germany) kommuniziert. Der Preis beträgt 14,99 EUR.



Mit der Lindt Dubai Chocolade greift Lindt den neuesten Trend aus den Sozialen Medien, allen voran TikTok, auf. Dort erfährt die sogenannte Dubai-Schokolade eine derart große Popularität, dass sie einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Die Lindt Maîtres Chocolatiers setzen das Trendrezept nun in der beliebten Premiumqualität um und laden zu einer Reise in die luxuriöse Welt der Dubai-Schokolade ein.

Erlesene Zutaten, die in gekonnter Handarbeit vereint werden, verleihen den Tafeln der Lindt Dubai Chocolade eine einzigartige Note und machen jeden Bissen zu einem Geschmackserlebnis. Das Besondere ist die Textur: Zartschmelzende Lindt Vollmilchschokolade umhüllt eine unvergleichliche Füllung mit einem besonders hohen Anteil von feinstem Pistazienmark (24%), knusprigem Kadayif sowie samtigem Tahini. Bei Kadayif handelt es sich um feine Teigfäden, auch als Engelshaar bekannt, die in levantinischen oder arabischen Desserts eine lange Historie haben. Sie sorgen für die knusprige Konsistenz der beliebten Schokoladensorte. Tahini ist eine Paste aus feingemahlenen, gerösteten Sesamkernen. Sie entstammt der arabischen Küche und wird sowohl für süße als auch herzhafte Speisen verwendet, um diesen eine besonders cremige Textur zu verleihen, so auch dem Kern der Lindt Dubai Chocolade.

Optisch präsentieren sich die Tafeln der Lindt Dubai Chocolade in einem ansprechenden Design. Jede Tafel wird von Hand in einem hochwertigen Etui verpackt und anschließend nummeriert.

Quelle: Lindt & Sprüngli GmbH (ots)