FRANKIA PLATIN FINAL SIX: Sonderedition des Luxusliners feiert die letzten 6-Zylinder-Motoren im Mercedes-Benz-Sprinter

FRANKIA und Mercedes-Benz verbindet eine lange Zusammenarbeit. Denn FRANKIA und die starke Basis von Mercedes-Benz schreiben bereits seit über 48 Jahren Erfolgsgeschichten. Heute lässt das oberfränkische Traditionsunternehmen den Stern in einer Vielfalt wie kein anderer erstrahlen: mit besonderen Fahrzeugkonzepten wie der teilintegrierten FRANKIA M-Line, dem Autarkiewunder FRANKIA PLATIN, dem 3,5-Tonner FRANKIA NEO oder den Microlinern Yucon.

Grund genug, um auch die letzten 6-Zylinder-Motoren im Sprinter von Mercedes-Benz gebührend zu feiern - mit der limitierten Sonderedition PLATIN FINAL SIX, die mit einem eigenen Designkonzept überzeugt und selbst auf die luxuriöse Serienausstattung des FRANKIA PLATIN noch eins draufsetzt.



Individuelles Design-Konzept und noch mehr Luxus in Serie

FRANKIA feiert gemeinsam mit allen anspruchsvollen Reisemobilisten "die letzten ihrer Art", die laufstarken 6-Zylinder-Motoren im Sprinter von Mercedes-Benz. In der exklusiven Sonderedition FRANKIA PLATIN FINAL SIX setzt der Premiumhersteller aus Oberfranken neben der kraftvollen 190-PS-Motorisierung beim integrierten 8-m-Liner auf Autarkie, besonderen Komfort im Innenraum, noch mehr Luxus in Serie und ein eigenes Design-Konzept. Maximale Entspannung und Freiraum versprechen die Längssitzgruppe in Kombination mit der großen Längsküche, der durchgängig stufenlose Innenraum (2,03 m Höhe) sowie das edle Schlafzimmer mit Längsbetten.

Auch in Sachen Stil geht der FRANKIA PLATIN FINAL SIX besondere Wege: Der Luxusliner überzeugt mit einem neuen Außendesign und einer edlen Innenraumausstattung, die es so in keinem anderen FRANKIA Wohnmobil gibt. Visby White, ein helles Holz mit dezent-harmonischer Maserung, wird mit einer Polsterung aus braunem Echtleder und Microfaser kombiniert - alles natürlich in Serie. Liebevolle Details wie das gestickte Logo auf dem Fahrer- und Beifahrersitz runden den exquisiten Gesamteindruck der limitierten Sonderedition ab.

Die wichtigsten Besonderheiten des FRANKIA PLATIN FINAL SIX

Er basiert auf der luxuriösen Serienausstattung des FRANKIA PLATIN - Einzigartiges Technik-Paket für autarkes Reisen u. a. mit 2 x 120 Ah Lithium-Batterie, 4 x 110 W



Hochleistungs-Solaranlage, 1.700 W Sinus-Wechselrichter "K", Power-Lade-Booster 90A



270-l-Frischwassertank, FRANKIA Zentralversorgung, zweiteilige Heckgarage mit 1,24 m Höhe - Perfekt für Winterreisen: Thermo Guard Plus Seitenwände mit 11 Jahren Dichtigkeitsgarantie, beheizter Doppelboden, Isolierscheiben im Fahrerhaus, Alde Compact 3020 HE Warmwasserheizung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung bei der Sitzgruppe

... und setzt sogar noch mehr Serienausstattung drauf:

Polsterung aus braunem Echtleder und Microfaser in Kombination mit der hellen Holzart "Visby White"



Luxuriöse FRANKIA Längsküche mit Mineralwerkstoff und eingelassenem 3-Flamm-Herd



Technik: LED-Scheinwerfer, Luftfederung Heckachse, FSD Vorderachse (optimierte Stabilität und Fahrdynamik), elektrische Trittstufe und Markise mit LED-Beleuchtungsprofil, Klimaanlage Dometic 2200



FRANKIA Duo-Bett in der Front - ausziehbar auf 2 x 2 m - Smarte Details: "Versteckter" 32 Zoll TV mit raffiniertem Auszugssystem, Apothekerauszug für die Garage

PLATIN FINAL SIX: Start in ein spannendes neues Modelljahr

"Bereits im Modelljahr 2020/2021 haben wir unsere Produktpalette deutlich erweitert. Diesen Weg schreiten wir voran indem wir unser Portfolio kontinuierlich weiterentwickeln - sowohl im Bereich Campervans und 3,5-Tonner als auch in der Klasse der Luxusliner", so Konstantin Döhler, Director Sales & Operations bei FRANKIA. "Der FRANKIA PLATIN FINAL SIX ist nur eines der vielen Highlights, auf das sich Reisemobilisten in naher Zukunft bei FRANKIA freuen können: Sowohl auf Mercedes-Benz- als auch auf Fiat-Ducato-Basis wird es noch weitere Sondereditionen mit individuellen Designkonzept geben. Darüber hinaus werden auch die 3,5-Tonner Yucon by FRANKIA und FRANKIA NEO mit neuen Grundrissen überraschen."

